"Grafted": Nowa nadzieja horroru w kinach na walentynki!

Oprac.: Krystian Zając Wiadomości

14 lutego do kin trafi "Grafted" - film, który zaliczono do nowej fali ambitnego horroru. Jego pomysłodawczynią jest wywodząca się z Malezji i pracująca w Nowej Zelandii aktorka i producentka Hweiling Ow. Jej celem było stworzenie wyjątkowej historii grozy i jednocześnie metaforycznej opowieści o dorastaniu. W swoim scenariuszu poruszyła ważne kwestie, takie jak przywileje, rasa, płeć i wyobcowanie kulturowe. Przede wszystkim jednak zamierzała zapewnić widzom godziwą rozrywkę. I to się niewątpliwie udało!

Zdjęcie Kadr z filmu "Grafted" / materiały prasowe