Gracze NBA wśród pierwszych widzów, którzy zobaczą „Czarną Wdowę”

„Czarna Wdowa” ze Scarlett Johansson w roli tytułowej miała trafić do kin 1 maja tego roku. Z powodu pandemii COVID-19 do planowanej premiery nie doszło, a film ma pojawić się w kinach dopiero 6 listopada. Wiele wskazuje na to, że niektórzy szczęśliwcy zobaczą tę kolejną odsłonę komiksowego uniwersum Avengers nieco wcześniej. To gracze NBA i ich rodziny, którym kinowe seanse mają umilić dokończenie rozgrywek ligi.

Plan na to dokończenie trzeba uznać za iście filmowy. Aprobatę władz NBA zyskał pomysł na zebranie wszystkich graczy, ich najbliższych, sędziów oraz wszystkich innych niezbędnych do tego osób na terenie parku rozrywki Walt Disney World Resort w Orlando. A konkretniej w kompleksie sportowym ESPN Wide World of Sports Complex, który utworzy swoistą bańkę, do której nikt z zewnątrz nie będzie miał dostępu. Właśnie tam dokończone zostaną wszystkie pozostałe mecze trwającego sezonu. Pierwsi gracze mają pojawić się na miejscu już w lipcu.



Aby umilić czas wszystkim uczestnikom tego bezprecedensowego wydarzenia, przedstawiciele Disney Worldu planują zorganizowanie wszelkich możliwych rozrywek. Więcej szczegółów na te plany rzucił na Twitterze dziennikarz serwisu "Yahoo! Sports" Kevin Smith.



"Trwają negocjacje z NBA w sprawie rozrywek dostępnych dla graczy i ich rodzin, gdy tylko te do nich dołączą. W grę wchodzą koncerty, występy DJ-ów oraz komików. Disney udostępni też swoje filmy. W grę wchodzą także tytuły, które nie miały jeszcze premiery. Wśród nich 'Czarna Wdowa' Marvela" - napisał Smith.

Wyreżyserowany przez Cate Shortland film "Czarna Wdowa" opowie o należącej do grupy Avengers superbohaterce Nataszy Romanoff, znanej także jako Czarna Wdowa, która zostaje zmuszona do konfrontacji z mrocznymi echami swojej przeszłości. Będzie musiała stawić czoła groźnemu, potężnemu przeciwnikowi, który nie cofnie się przed niczym, by ją zniszczyć.