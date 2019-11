Grace Kelly: Ponadczasowa ikona stylu

Grace Kelly była elegancką przeciwwagą dla Marilyn Monroe, uważali niektórzy. Ta niebieskooka modelka, która oprócz urody miała styl i klasę urodziła się 90 lat temu, 12 listopada 1929 r.

Grace Kelly w 1956 roku, na krótko przed poślubieniem księcia Rainiera /Bettmann /Getty Images

Rodzice Grace Kelly nie chcieli, by córka została aktorką. Dziewczyna otrzymała staranne wykształcenie i rygorystyczne wychowanie (chodziła do szkoły zakonnej). Karierę aktorską zaczęła na scenie na Broadwayu w "Ojcu" Strindberga, później przyszły i filmowe role. Jej pierwszy film to "Czternaście godzin", w którym zagrała rolę Louise Ann Fuller. W 1952 odtwarzała rolę żony szeryfa Amy Kane w "W samo południe" u boku Gary'ego Coopera. Za rolę Lindy Nordley w filmie "Mogambo" otrzymała nagrodę Złotego Globu oraz nominację do Oscara za drugoplanową rolę żeńską. Jej największym sukcesem była jednak rola Georgie Elgin w filmie George'a Seatona "Dziewczyna z prowincji". Kelly otrzymała za nią Oscara dla najlepszej aktorki w 1955 r.

Gdy odbierała tą nagrodę, była już na ustach całego świata. Sława towarzyszyć jej będzie do końca życia (zmarła 14 września 1982 r.), choć wcale nie filmowa: w wieku 27 lat, podczas pobytu we Francji, została przedstawiona Rainierowi III, księciu Monako. Nie minęło pół roku, gdy stanęli przed ołtarzem. Przed kamerami pojawiała się już nie aktorka, lecz księżna, żona Rainiera III. W mediach zawsze prezentowała się z gracją i wdziękiem, dbała o wizerunek męża. Po ślubie z księciem Rainierem zdecydowała się definitywnie zrezygnować z aktorstwa.

Grace Kelly została zapamiętana jako ikona stylu. "Każdy strój, w jakim pojawiała się Grace, był szeroko komentowany przez media. To właśnie ona wypromowała modę na +sportową elegancję+. Kelly jako jedna z pierwszych zaczęła zakładać mokasyny na płaskim obcasie, zwykłe, białe koszule, spodnie rybaczki i wiązać apaszki na głowie. Jej niezwykłe wyczucie mody było inspiracją dla wielu kobiet na całym świecie. Zachwycało także wybitnych projektantów" - mówili twórcy filmu "Grace księżna Monako". (Sam film zaś, w reżyserii Oliviera Dahana miał premierę w 2014 r., a w rolę Grace Kelly wcieliła się Nicole Kidman.)

To właśnie Kelly sprawiła, że tak potężne marki jak Hermes czy Gucci, stały się popularne. Grace uwielbiała dodatki i często nosiła je na planie zdjęciowym lub już jako księżna. Szal od Gucciego, który dostała od niego w prezencie, zrobił furorę w świecie mody.

Grace Kelly była też muzą dla Karla Lagerfelda, Yvesa Saint Lorenta, Cristobala Balenciagi czy Madame Gres. Zresztą, Lagerfeld ją uwielbiał, mówił o niej, że "była najpiękniejszą blondynką XX wieku".

Styl Grace Kelly do dziś jest nie tylko modny, ale stanowi gwarancję ponadczasowej elegancji. Jakie elementy ubioru są jego wyznacznikiem? Może to być skórzana torebka Hermesa (nazwana na jej cześć "Kelly") oraz apaszka tej samej marki, rękawiczki, okulary Wayfarers od Ray-Ban oraz perły. Grace dodatki te zestawiała z garsonkami na bazie spódnicy midi oraz białej koszuli. Nosiła także wygodne stylizacje, zainspirowane męską szafą: proste koszule, dżinsy z mankietami oraz skórzane mokasyny. Spodnie przewiązywała jedwabną apaszką. Kobieta, ubrana w tym stylu dziś, z pewnością przyciągałaby liczne spojrzenia.