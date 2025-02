Gra w nowości twórcy "Pamiętnika". Niewielu wie, że jest z polskiej szlachty

Ella Balinska: Podbija Hollywood. Niewielu wie, że jest z polskiej arystokracji

Ella Balinska to młoda brytyjska aktorka, która podbiła serca widzów na całym świecie rolą w "Aniołkach Charliego" z 2019 roku. W czasie, gdy wszyscy zachwycali się jej urodą, wielu kinomaniakom umknęło, że ma gwiazda ma polskie korzenie.

Brytyjska aktorka ma w swoim DNA nie tylko talent, ale i historię sięgającą Polski. Urodziła się 4 października 1996 roku w Londynie. Jej matką jest znana brytyjska prezenterka Lorraine Pascale. Z kolei jej ojciec ma polsko-jamajskie korzenie. Co więcej, polskie pochodzenie ojca aktorki czynią z niej arystokrację, ponieważ jego przodkowie wywodzili się ze szlachty. Sam tato gwiazdy może pochwalić się prestiżowym tytułem. Hrabia Kazimierz Baliński-Jundziłł herbu Jastrzębiec jest polskim przedsiębiorcą oraz muzykiem. Co Ella sądzi o jego arystokratycznych korzeniach?

"Myślę, że ten aspekt arystokratyczny to coś, co oczywiście zostało nam przekazane z pokolenia na pokolenie, ale tak naprawdę nie odgrywa już większej roli w naszym życiu. Wiem, że musieliśmy dość szybko opuścić Polskę, to tyle, jeśli chodzi o naszą historię. Ale odkrywanie tego na nowo jest naprawdę fascynujące. Ostatnio sporo czasu poświęcam na przeglądanie archiwów i krok po kroku składam w całość historię mojej rodziny, skąd pochodzimy i kim jesteśmy" - opowiedziała w wywiadzie dla "Zwierciadła".

Ella Balinska zagrała w nowym filmie twórcy słynnego "Pamętnika"

Ella Balinska szturmem zdobywa Hollywood od czasów "Aniołków Charliego", a jej najnowsza rola w "Naznaczonych" tylko umacnia jej pozycję w Fabryce Snów. W filmie Nicka Cassavetesa wciela się w Ayden Cross, kobietę o silnym charakterze, która zostaje uwikłana w serię niebezpiecznych wydarzeń. Balinska podkreśla, że Ayden to autentyczna bohaterka, a praca z Cassavetese'em pozwoliła jej odkryć nowe pokłady emocji.

"Naznaczeni" byli poniekąd skazani na sukces - za kamerą stanął bowiem ten sam reżyser, który stworzył kultowy dziś "Pamiętnik" z Ryanem Goslingiem i Rachel McAdams.

"Naznaczeni" to ekranizacja popularnej powieści, w której zagrało dwóch rozpalających wyobraźnię przystojniaków - Chase Stokes i Alexander Ludwig. W głównej kobiecej występuje z kolei debiutująca na dużym ekranie Sydney Taylor, która na castingu pokonała setki młodych aktorek.

"Ten film to historia miłosna pewnej pary, której pozornie nic nie łączy i która nie powinna być razem. Okazuje się jednak, że jest między nimi wiele podobieństw i mają podobne problemy" - mówiła w jednym z wywiadów Sydney Taylor.

