Twardziele, dla których życie ludzkie nie ma żadnej wartości, widowiskowe bójki i brawurowe pościgi - to wszystko już od 13 stycznia w kinach, za sprawą najnowszego obrazu Guya Ritchiego . "Gra Fortuny" to szpiegowskie kino akcji podszyte błyskotliwym humorem w stylu "Ocean’s Eleven" i niezwykła gratka dla fanów Jasona Stathama i Hugh Granta , który tym razem wcielił się w postać bezwzględnego i przebiegłego złoczyńcy.

- Swój najnowszy film mógłbym podsumować trzema słowami: zuchwały, szalony i zabawny. Do tego dodam gwiazdorską obsadę i świetny scenariusz. A Hugh Grant jako Greg Simmonds to już wisienka na torcie. Zapewniam, że przy "Grze Fortuny" każdy będzie się dobrze bawił - podsumował w jednym z wywiadów Guy Ritchie, reżyser i pomysłodawca filmu.

Główną rolę w filmie Ritchie powierzył Jasonowi Stathamowi. To już piąty, wspólny projekt tego duetu reżysersko-aktorskiego.

Zdjęcie Plakat filmu "Gra Fortuny" / materiały prasowe

- Znamy się doskonale, więc od początku wiedzieliśmy, czego nawzajem od siebie oczekujemy. Tym razem na planie panowała wyjątkowa atmosfera. To głównie zasługa Aubrey Plazy , która cały czas powtarzała, że gra "dziewczynę Bonda" i ciągle robiła nam jakieś żarty. Musieliśmy na nią uważać, bo była w tej kwestii niezwykle pomysłowa - wyznał Statham, wcielający się w rolę Orsona Fortune'a.

W "Grze Fortuny" Aubrey Plaza kreuje postać Sarah Fidel, jednej z głównych bohaterek filmu. Aktorka, podobnie jak jej bohaterka, udowodniła, że nie da sobie w kaszę dmuchać. - Wiem, że na planie wszyscy się mnie bali. Lubię stawiać na swoim i pokazałam im, kto rządzi - zapewniła.

O czym jest "Gra Fortuny"?