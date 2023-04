"Gorzko, gorzko!" to najnowsza komedia romantyczna Tomasza Koneckiego - reżysera największych hitów ostatnich dekad, czyli uwielbianych przez widzów przebojów: "Lejdis", "Testosteron" i "Listy do M. 3". Przezabawna historia podrywacza, który zrobi wszystko, by zdobyć serce pięknej nieznajomej. Nawet jeśli ta, już za dwa tygodnie, ma stanąć na... ślubnym kobiercu, by powiedzieć "tak" innemu facetowi.



W obsadzie filmu prawdziwa plejada gwiazd: Mateusz Kościukiewicz , Zofia Domalik , Agnieszka Więdłocha , Rafał Zawierucha , Edyta Olszówka , Marcin Perchuć , Anna Dereszowska , Cezary Pazura , Emilia Krakowska , Rafał Rutkowski , Tomasz Sapryk ... Duża dawka rozbrajającego humoru, zaskakujące zwroty akcji plus nieustające emocje - to komediowy strzał w dziesiątkę i świetna zabawa dla widzów obojga płci. Przyjmijcie zaproszenie na największe polskie wesele i bawcie się, jak nigdy dotąd!



"Gorzko, gorzko": O czym opowiada film?

Przypadkowe spotkanie z piękną nieznajomą wywraca do góry nogami życie Tomka (Mateusz Kościukiewicz) - asa agencji reklamowej. Zamiast podpisać lukratywny kontrakt, z dnia na dzień traci on wszystko: pracę, mieszkanie, wypasiony samochód... Postawiony w sytuacji bez wyjścia, wprowadza się do brata - Janka (Rafał Zawierucha), zakochanego w kwiaciarce Klarze (Agnieszka Więdłocha), odludka i komputerowego freaka.

Tomek, wytrawny podrywacz, proponuje bratu deal. Pomoże mu w miłosnych podbojach, jeśli ten odszuka zjawiskową nieznajomą. Trochę hakerskiej magii i dziewczynę udaje się odnaleźć. Ma na imię Ola (Zofia Domalik) i dokładnie za dwa tygodnie wychodzi za mąż za syna ministra sprawiedliwości! Czasu nie ma zbyt wiele, ale Tomek nie waha się wejść do gry. Wykorzystując cały swój urok, wkrada się w łaski pani ministrowej (Edyta Olszówka) i składa kobiecie podstępną propozycję.

Oferuje, że wspólnie z bratem nakręci film z przygotowań do ślubu jej syna. Lecz tak naprawdę ma tylko jeden cel - uwieść i zdobyć serce Oli. A nie będzie to łatwe, bo wesele, na którym się zatrudnił, to impreza, jakiej jeszcze nie było: uczta na Zamku Królewskim, tysiące gości, w tym prezydent, rekiny biznesu, celebryci i VIP-y, do tego topowe zespoły przygrywające do kotleta i fajerwerki, które rozświetlą całą Warszawę. Po prostu największe polskie wesele!

Początkowo "Gorzko, gorzko!" miało trafić na kinowe ekrany w listopadzie 2022 roku. Wówczas nie zdecydowano się jednak konkurować z bijącymi rekordy popularności "Listami do M. 5". Ostatecznie zupełnie zrezygnowano z premiery kinowej i po niespełna pół roku produkcja pojawi się tylko ofercie Netfliksa.



Netflix: Polskie premiery w 2023 roku

Film Koneckiego został tym samym jednym z dziewięciu tytułów, które wzbogacą ofertę streamingowego giganta w 2023 roku.

Jedną z najbardziej oczekiwanych będzie nowa wersja "Znachora" Michała Gazdy z tytułową rolą Leszka Lichoty .

Widzowie zobaczą także ekranizację "Pana Samochodzika i Templariuszy". W filmie w reżyserii Antoniego Nykowskiego w głównej roli wystąpi Mateusz Janicki , którego serialowa widownia kojarzy z ról w "Na dobre i na złe" (doktor Wilczewski) czy "Stuleciu Winnych" (Kazimierz Tarasiewicz).

Miłośników rodzimego kina akcji mogą zainteresować trzy przygotowywane pozycje. Pierwsza to "Dzień Matki" z Agnieszką Grochowską w roli Niny, żyjącej w ukryciu byłej agentki do zadań specjalnych, która musi wykorzystać cały wachlarz swoich nadzwyczajnych umiejętności, aby uratować syna porwanego przez gangsterów. Emocji dostarczy także seans filmu "Freestyle" z Maciejem Musiałowskim w roli głównej czy sensacyjnej produkcji "Operacja Soulcatcher".

Na liście filmowych propozycji Netfliksa na ten rok znalazły się też produkcja z gatunku science-fiction pod tytułem "Fenomen" oraz komedia romantyczna "Miłość do kwadratu bez granic" z Adrianną Chlebicką i Mateuszem Banasiukiem , trzecia już odsłona popularnej serii.

Netflix pokaże też film zrealizowany na podstawie "Fanfika" Natalii Osińskiej. To historia Tosi, młodej osobie mierzącej się z rolą, jaką narzuca jej otoczenie. Przez rówieśników uważana jest za outsidera. Z czasem odkrywa swoją tożsamość i zaczyna rozumieć, że jest chłopcem Tośkiem.