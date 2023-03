Dom na palach odegrał szczególną rolę w kultowym thrillerze "Gorączka" z 1995 r. Mieszkał w nim Trejo, bohater grany przez Danny'ego Trejo , który był wspólnikiem doświadczonego złodzieja Neila McCauleya ( Robert De Niro ). Dom pojawia się w dramatycznym momencie, gdy McCauley odwiedza Trejo i zastaje go zmasakrowanego, konającego w kałuży krwi na podłodze. Na jego prośbę, główny bohater skraca jego cierpienie strzałem z pistoletu.



Co może być gratką dla fanów filmu, na podłodze wciąż znajduje się plama po sztucznej krwi, gdyż ekipa pracująca przy "Gorączce" nie była w stanie jej zmyć, o czym informuje serwis L.A. Taco.

Dom z "Gorączki" na sprzedaż. Ile kosztuje?

Budynek został oddany do użytku w 1962 roku. Postawiono go na palach. Zgodnie z modą, która panowała w Los Angeles w latach 50. i 60. Nie bez znaczenia było i to, że ta technologia pozwalała stawiać domy na działkach, które wcześniej nie nadawały się do celów mieszkaniowych. Okazało się jednak, że część z takich domów nie jest przystosowana do trzęsień ziemi, które zdarzają się w tym regionie. Podczas kataklizmu, który nawiedził Los Angeles w 1994 r., aż 13 budynków na platformie zostało uszkodzonych.

Największym autem tego domu usadowionego na zboczu wzgórza jest to, że z jego tarasu roztacza się spektakularna panorama na Los Angeles, ocean i napis "Hollywood".

Nieruchomość ma 187 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej, w tym trzy sypialnie i trzy łazienki.