Akcja filmu "Godzilla Minus One" rozgrywa się w powojennej Japonii Czy wyniszczeni ludzie zdołają przetrwać... a co dopiero walczyć?

Za reżyserię, scenariusz oraz efekty specjalne odpowiada jeden z najwybitniejszych japońskich reżyserów Takashi Yamazaki ("Returner").



W głównych rolach wystąpili: Ryunosuke Kamiki, Yuki Yamada, Hidetaka Yoshioka, Kuranosuke Sasaki, Minami Hamabe, Munetaka Aoki i Sakura Ando



Godzilla: Fenomen popkultury

W listopadzie 1954 roku japońskie studio filmowe Toho wprowadziło na ekrany "Gojirę", pierwszy film z gigantyczną jaszczurką w roli głównej. Potwór szybko stał się bohaterem wielu obrazów kinowych i telewizyjnych.



Kiedy Godzilla debiutował na ekranie w 1954 roku, był symbolem powojennych lęków Japończyków. Z czasem z siejącego terror monstrum przeobraził się w obrońcę ludzkości przed innymi potworami z menażerii wytwórni Toho. Stał się fenomenem na światową skalę. Skutecznie rywalizował o uwagę widzów z amerykańskimi bohaterami, jak Superman czy King Kong. Przez ponad pół wieku zachował żywotność - jest bohaterem jednej z największych sag w historii kina.

Godzilla zajął miejsce w popkulturze - na świecie istnieją fankluby gigantycznego jaszczura, potwór wystąpił w reklamie, jest bohaterem filmów animowanych, gier komputerowych i niezliczonych komiksów.

Godzilla kontra King Kong

Ostatnim filmem serii, który trafił na polskie ekrany, był nakręcony w 2021 roku "Godzilla vs. Kong" . Produkcja Adama Wingarda pomogła przekonać widzów do tego, że po szczycie pandemii COVID-19 warto wracać do kin. Ostatecznie w kinach na całym świecie zarobiła 468 milionów dolarów, co robi szczególne wrażenie, jeśli wziąć pod uwagę, że trafiła jednocześnie na platformę streamingową HBO Max.

Reżyser pracuje już nad kontynuacją "Godzilla x Kong: The New Empire".



"Nadchodząca produkcja z Monsterverse to kontynuacja 'Godzilla vs. Kong', która przedstawi nam Konga i Godzillę, którzy muszą stoczyć pojedynek z kolosalnym wielkim zagrożeniem wewnątrz naszego świata. Nie tylko poznamy więcej informacji na temat tych dwóch Tytanów, ich okoliczności powstania i tajemnic skrywanych przez Wyspę Czaszki, ale również poznamy kulisy wielkiej bitwy, która na zawsze połączyła los tych niezwykłych kreatur z losem ludzkości" - brzmi opis produkcji.