Bohaterem filmu "God Is a Bullet" jest detektyw Bob Hightower (w tej roli Coster-Waldau ), który dowiaduje się o śmierci byłej żony i uprowadzeniu córki. Za obiema tymi sprawami stoi tajemnicza sekta. Hightower postanawia do niej przeniknąć i uratować córkę. Pomoże mu w tym jedyna kobieta, której kiedykolwiek udało się wyrwać ze szponów sekty, Case Hardin ( Maika Monroe ). W pokonaniu diabolicznego guru (Karl Glusman) wesprze go też tajemniczy Przewoźnik ( Jamie Foxx ).

"Próbowałem opowiedzieć tę wspaniałą historię przez ostatnich 18 lat. Jest twarda, brutalna, ma dwoje wspaniałych, niepozbawionych wad bohaterów i w żadnym momencie nie odpuszcza. Kocham ją" - zapowiada Nick Cassevetes , który jest specjalistą do produkcji mających wzruszyć widzów. Nieobce mu też mroczne klimaty, wyreżyserował bowiem kryminalny dramat "Alpha Dog" z Justinem Timberlakiem.

Opublikowano pierwszy zwiastun, który ujawnia, że detektyw znajdzie swoją córkę żywą. Poprosi go, by "zabił ich wszystkich". Produkcja wejdzie na ekrany kin 23 czerwca bieżącego roku.

"God is a Bullet": O czym opowie film?

"Bardzo cieszymy się z faktu, że 'God Is a Bullet' będzie miał kinową premierę jeszcze latem tego roku. Widzowie wrócili do kin i szukają tam filmów trzymających ich w napięciu na skraju fotela. Nick oraz jego wspaniała międzynarodowa obsada i ekipa czekają na premierę tego napakowanego akcją klasycznego filmu zemsty, który koniecznie trzeba zobaczyć na dużym ekranie" - zapewnił producent filmu, Michael Mendelson. Ci, którzy przegapią premierę kinową, będą mogli zobaczyć "God Is a Bullet" na streamingu, gdzie trafi 11 lipca tego roku.

Scenariusz filmu "God Is a Bullet" zainspirowała prawdziwa historia opisana w książce pod tym samym tytułem autorstwa Bostona Terana. Za dystrybucję odpowiada firma XYZ Films, która już wcześniej współpracowała z producentami filmu Cassavetesa przy takich projektach jak "Synchronic" z Anthonym Mackiem i Jamiem Dornanem, "Bezlitosne miasto" z Ethanem Hawkiem i Wesleyem Snipesem oraz "Więźniowie Ghostland" z Nicolasem Cage'em.