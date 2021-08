"Gliniarz z Beverly Hills 4": Kiedy początek zdjęć?

W ostatnich latach wielokrotnie plotkowano o możliwym powrocie Eddiego Murphy’ego do roli policjanta Axela Foleya w czwartej części „Gliniarza z Beverly Hills”. Półtora roku temu prawa do tego filmu Netflix kupił prawa do tego filmu od wytwórni Paramount Pictures, jednak od tamtej pory o projekcie znów było cicho. Teraz ma się to zmienić. Jak informuje portal „The Hollywood Reporter”, w Kalifornii wkrótce mają rozpocząć się zdjęcia do filmu „Gliniarz z Beverly Hills 4”.

Eddie Murphy w pierwszym filmie serii "Gliniarz z Beverly Hills" /CBS /Getty Images