Glenn Close o brak szczęścia w miłości obwinia sektę, do której należała

Jedną z bohaterek serialu dokumentalnego „The Me You Can’t See”, wyprodukowanego przez Oprah Winfrey i księcia Harry’ego, poruszającego tematykę zdrowia psychicznego, jest Glenn Close. Aktorka wspomina w nim swoje traumatyczne dzieciństwo spędzone w sekcie. Jej zdaniem to doświadczenie przyczyniło się do tego, że jej związki z mężczyznami - a była w trzech małżeństwach, rozpadały się.

Glenn Glose w filmie "The Me You Can’t See” /Apple TV+ /materiały prasowe

Kiedy Glenn Close miała siedem lat, jej będący chirurgiem ojciec, William Taliaferro Close, przystąpił do grupy fundamentalistycznych ewangelików Moral Re-Armament (Moralne Dozbrojenie). Z jego inicjatywy rodzina przeprowadziła się z Connecticut do Szwajcarii, gdzie znajdowała się siedziba główna organizacji. Zdaniem Glenn była to po prostu sekta, która próbowała kontrolować każdą sferę życia swoich członków. Uczono ją, że wszystko, co zrobi się dla siebie samego, będzie czymś złym. Nie mogła nawet wyjechać na wakacje.



"To zdumiewające, że coś, przez co przechodzisz na tak wczesnym etapie swojego życia, wciąż może działać na ciebie tak destrukcyjnie. (...) Z powodu uszczerbku - emocjonalnego i psychicznego, którego doświadczyłam przez sektę, nie powodziło mi się w moich związkach i poszukiwaniu partnera na stałe, nad czym ubolewam" - wyznała w programie "The Me You Can’t See", dostępnym na platformie Apple TV+.

Close wychodziła za mąż trzykrotnie. Swoje pierwsze małżeństwo z gitarzystą i tekściarzem Cabotem Wade’em, trwające od 1969 do 1971 r., nazywa zaaranżowanym. Doszło do niego, gdy wciąż jeszcze była w sekcie. W 1984 r. powiedziała "tak" biznesmenowi Jamesowi Marlasowi. Rozstali się trzy lata później. Jej ostatnie małżeństwo z milionerem Davidem Evansem Shawem trwało od 2006 do 2015 r.



Close ma jedno dziecko - 33-letnią córkę Annie Starke, też aktorkę. Jej ojcem jest John Starke, producent filmowy, z którym aktorka była w nieformalnym związku.