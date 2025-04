Glen Powell poświęcił wiele dla ostatniej roli. Mrożące krew szczegóły

Do prezentacji doszło w czasie panelu wytwórni Paramount Pictures. Fabuła ma miejsce w Stanach Zjednoczonych przyszłości, które są dyktaturą kontrolowaną przez korporacje. Grany przez Powella bohater zgłasza się do popularnego teleturnieju, by zdobyć fundusze na leczenie swej chorej córki. Wygraną jest sława i bogactwo. Przegranych czeka bolesna śmierć.

Powell przyznał, że "Uciekinier" Wrighta był dla niego najtrudniejszym filmem w karierze. "Moje ciało zostało zmiażdżone i zniszczone" - mówił przed prezentacją zapowiedzi. Na ekranie można było zobaczyć, jak jego bohater bierze udział w kilku niebezpiecznych zmaganiach. Zaprezentowano także Colmana Domingo w roli prowadzącego teleturniej.

Wideo "Uciekinier" (1987) - zwiastun

"Uciekinier" trafił wcześniej na ekrany kin

"Uciekinier" powstał na podstawie książki Stephena Kinga z 1982 roku, wydanej pod pseudonimem Richard Bachman.

Po raz pierwszy zaadaptowano ją w 1987 roku. W roli głównej wystąpił Arnold Schwarzenegger. Za kamerą stanął Paul Michael Glaser. Film porzucił całą historię córki protagonisty i skupił się wyłącznie na jego udziale w programie telewizyjnym. Produkcja poradziła sobie przeciętnie w kinach i doczekała się średnich recenzji. Po latach osiągnęła jednak status kultowej.

W obsadzie nowego "Uciekiniera" poza Powellem i Domingo znaleźli się Katy O’Brian, Josh Brolin, Lee Pace, Jayme Lawson, Michael Cera, Emilia Jones, William H. Macy i Sean Hayes. Film wejdzie do kin 7 listopada 2025 roku.