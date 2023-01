"Glass Onion": Można wynająć jacht z hitu Netfliksa. Nie jest tanio!

"Glass Onion": Kto chce popłynąć jachtem?

Pierwszy film z tego cyklu, zatytułowany "Knives Out" ( "Na noże" ) z udziałem Daniela Craiga, Any de Armas, Chrisa Evansa, Jamie Lee Curtis i Toni Collette odniósł w 2019 roku ogromny sukces. Nakręcenie go kosztowało 40 mln dol., a zarobił na całym świecie 311 mln. Ponadto był nominowany do nagrody za najlepszy scenariusz oryginalny na 92. ceremonii rozdania Oscarów.

Na fali tego sukcesu reżyser i scenarzysta Rian Johnson podpisał z Netflixem rekordową umowę wartości 469 milionów na kontynuację serii detektywistycznej.

W nowej odsłonie - filmie "Glass Onion" , poza Craigiem w roli detektywa Benoite Blanca, występują m.in. Dave Bautista, Kathryn Hahn, Edward Norton, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr. i Kate Hudson.

Ci, którzy obejrzeli film, zapamiętali z pewnością biały motorowy jacht, którym bohaterowie docierają na grecką wyspę Milesa Brona (w tej roli Edward Norton). Okazuje się, że statek ten jest do wynajęcia za 228 tys. dol. (czyli ok. 1,3 mln zł tygodniowo).

Jak informuje serwis internetowy Robb Report, zbudowany w 2016 roku jacht Aquarius oferuje przestronne wnętrze z pięcioma luksusowymi kabinami dla maksymalnie 10 gości. Gówna kabina wyposażona jest w łóżko typu king-size, ma dwa balkony, biuro i łazienkę. Na dolnym pokładzie znajdują się ponadto trzy dwuosobowe kabiny i jedna dwuosobowa.

Aby móc korzystać z ekskluzywnego jachtu, nie trzeba mieć żadnych uprawnień, a jedynie wymagania, bo obsługuje go dziewięcioosobowa załoga. Rejsy odbywają się po Morzu Śródziemnym, a czartery oferuje firma Ocean Independence.

