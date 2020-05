"Gladiator": Mija 20 lat od premiery. Czego nie wiemy o tym filmie?

Niezapomniany film Ridleya Scotta "Gladiator", z Russellem Crowe w tytułowej roli, wszedł na ekrany kin 1 maja 2000 roku, czyli dokładnie 20 lat temu. Zanim po raz kolejny obejrzycie ten film, poznajcie garść ciekawostek na temat tej produkcji.

Russell Crowe w filmie "Gladiator" /materiały prasowe

W przypadku filmów, które odniosły ogromny sukces, ogromne zainteresowanie budzi to, jakie gwiazdy otarły się o ten projekt, ale ostatecznie nie wzięły w nim udziału.

W kontekście "Gladiatora" pojawia się np. nazwisko Luciano Pavarottiego. Słynnego tenora zaproszono do stworzenia ścieżki dźwiękowej, ale odrzucił tę propozycję. Przechodząc do obsady, do roli Maksimusa brano pod uwagę Antonio Banderasa i Mela Gibsona, Jennifer Lopez ubiegała się o rolę Lucilli, a Jude Law o Kommodusa.



Na szczególną uwagę zasługuje historia Olivera Reeda, któremu przypadła rola Proximo, lecz nie dane było mu się nią w pełni nacieszyć. Aktor zmarł na zawał serca podczas pracy nad filmem. Ostatnie chwile życia spędził w pubie, sącząc whisky. Feralnego wieczoru siłował się też na rękę z pięcioma marynarzami. By nakręcić brakujące sceny z jego udziałem, trzeba było wykorzystać komputerowe efekty specjalne.

Russell Crowe przygotowując się do głównej roli, schudł aż 20 kg. Przyznał, że nie robił niczego nadzwyczajnego poza pracą na swojej australijskiej farmie. Podczas zdjęć złamał biodro oraz kość w stopie. Poza tym nadwyrężył ścięgna w obu bicepsach. Musiał się więc trochę nacierpieć, by zdobyć Oscara.



Aktorowi w trakcie pracy psikusa płatały też włosy. Napsuły mu krwi w scenie, w której zdejmuje hełm, przed wyjawieniem swojego imienia.