"Gladiator II". Afera o kolejny pocałunek? W roli głównej Paul Mescal

Podczas wywiadu dla portalu "CinemaBland" Mescal zdradził, że gdy kręcił scenę z Pedrem Pascalem, podczas jednego z dubli pocałował swojego kolegę z planu w czoło. Aktor nie uprzedził o swoim zamiarze Scotta. "Nie powiedziałem Ridowi, że to zrobię, a gdy skończyliśmy, bałem się jego reakcji" - przyznał Mescal.

Ostatecznie nie spytał go o to wprost, a przez radio. "Ridley, czy podobał ci się całus w czółko?" - śmiał się Mescal. "Odpowiedziało mi takie: 'Boję się, że tak'. Niestety, to ujęcie zaginęło podczas montażu. Ufam jednak temu facetowi, że wie, jak poskładać swoje filmy".

Scott zażartował wtedy, że scena pocałunku znajdzie się na pewno w wersji reżyserskiej. Wcześniej zdradzono, że realizacja takowej nie jest planowana.

"Gladiator II". Wyczekiwany film w końcu w polskich kinach

Bohaterem "Gladiatora II" jest dorosły już Lucjusz (Paul Mescal), wnuk Marka Aureliusza. Gdy walczy na wojnie, jego żona i przybrana matka zostają zabite. Mężczyznę przepełnia żądza zemsty i decyduje się na wędrówkę do Rzymu, by pomścić bliskich.

Budżet widowiska robi wrażenie. Kontynuacja oscarowej produkcji z 2000 roku ponoć kosztowała aż 310 milionów dolarów, zostając tym samym jednym z najdroższych obrazów w historii kina.

"Gladiator II" wszedł do polskich kin 15 listopada 2024 roku. Obok Mescala wystąpili także Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn, Fred Hechinger i Derek Jacobi.