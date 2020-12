"Giń, 2020!": Film twórcy "Czarnego lustra". Jest pierwszy zwiastun!

"Nazwałabym go zasraną katastrofą, ale to byłoby nie fair w stosunku do srania i katastrof" - mówi o roku 2020 Leslie Jones w opublikowanym przez Netflix zwiastunie fałszywego dokumentu, tzw. mockumentu, zatytułowanego "Giń, 2020!". W rolach głównych zobaczymy w nim Samuela L. Jacksona, Hugh Granta, Lisę Kudrow, Kumaila Nanjianiego, Tracey Ullman, Cristin Milioti oraz Joego Kerry'ego.

"Giń, 2020!" - premiera 27 grudnia 2020 roku /Netflix /materiały prasowe

"Rok, którego historię da się opowiedzieć dopiero teraz. Bo wciąż była pisana. Bezprecedensowy udział ekspertów, speców ds. polityki, monarchów i zwykłych obywateli tworzy ostateczny obraz najbardziej historycznego roku w historii" - słyszymy w zwiastunie filmu "Giń, 2020!" Charliego Brookera.

Produkcja ta w trailerze określana jest mianem "oryginalnego wydarzenia komediowego".



W zwiastunie po raz pierwszy widzowie mogą rzucić okiem na perukę, o której wspominał Hugh Grant. To on jako pierwszy poinformował w jednym z wywiadów o powstaniu tego filmu.

"Charlie Brooker napisał mockument o roku 2020. Powstaje dla Netfliksa. Zagram rolę historyka, który udziela wywiadu na temat tego właśnie roku. To całkiem odrażająca postać. Na pewno pokochacie moją perukę" - zapewniał w rozmowie z magazynem "Vukture" Grant.

"2020 to rok tak (tu wstawić wybrany przez siebie przymiotnik), że nawet twórcy 'Czarnego lustra' nie byliby w stanie go wymyślić. Co nie oznacza, że nie mają coś do dodania od siebie. 'Giń, 2020!' to wydarzenie komediowe, które opowie o tym, jak okropny był to rok. A może i cały czas jest. Ten przełomowy film dokumentalny połączy ze sobą prawdziwe nagrania archiwalne minionych dwunastu miesięcy z opiniami najbardziej znanych, fikcyjnych autorytetów" - czytamy w oficjalnym opisie projektu Charliego Brookera i Annabel Jones.

Premiera filmu "Giń, 2020!" została zaplanowana na 27 grudnia tego roku.