Gillian Anderson znowu jest singielką

Gwiazda kultowego serialu "Z Archiwum X" Gillian Anderson oraz znany scenarzysta filmowy Peter Morgan byli parą przez cztery lata. Ich związek uchodził za jeden z bardziej udanych. Do teraz. Jak bowiem donosi serwis DailyMail, para powzięła decyzję o rozstaniu.

52 lata? Gillian Anderson zdecydowanie nie wygląda na swój wiek

Rozstanie jest polubownie, kulturalnie, bez publicznego prania brudów i dawania niezdrowej pożywki mediom.



Ich ostatnim wspólnym projektem był szeroko komentowany serial poświęcony monarchii brytyjskiej,"The Crown". I choć serial okazał się sukcesem, ich związek niekoniecznie. Po czterech latach bycia razem, rozstali się.

Anderson i Morgan mimo że nigdy nie mieli wspólnego domu, do niedawna wydawali się dla siebie stworzeni. Wspierali się nawzajem, dbając o to, aby ich relacja miała charakter w pełni partnerski. I choć pojawiają się spekulacje, że do rozstania doszło, ponieważ obydwoje mają dzieci z poprzednich związków (Peter Morgan aż pięcioro) i przez to, nie mieli dość czasu dla siebie, para odmawia jakichkolwiek komentarzy.

52-letnia aktorka zdobyła niezliczone nagrody za swoją wieloletnią rolę agentki FBI, Dany Scully, nieustannie ścigając przerażające potwory i rządowe spiski w serialu "Z Archiwum X". Ostatnio zaś zyskała uznanie za portret premier Margaret Thatcher w czwartym sezonie hitu Netflix "The Crown".



57-letni Peter Morgan był zaś nominowany do Oscara za scenariusz do filmu "Królowa" z 2006 roku, z udziałem Helen Mirren i w 2009 roku za pracę nad scenariuszem do filmu Rona Howarda o Nixonie. Był też wielokrotnie nagradzany pochwałami za swoje produkcje teatralne, a także za "The Crown" - to on jest bowiem głównym scenarzystą.

Ciekawostką jest zaś to, że Peter Morgan ma polskie korzenie. Jego matka Inga uciekła do Stanów przed restrykcjami Rosji.