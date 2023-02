"Oto klucz. Chciałabym poznać twoją fantazję: sekretne pragnienie, którym dzielisz się tylko z najbardziej zaufanymi powiernikami. Bez względu na twoje pochodzenie, z kimkolwiek sypiasz lub nie sypiasz, czy masz 18 czy 80 lat - jeśli identyfikujesz się jako kobieta, chcę usłyszeć twój głos" - aktorka pisze w swoim apelu. Prosi o nadsyłanie do niej listów o objętości od 1000 do 2500 słów. Te, które zostaną wybrane do książki, ukażą się w niej bez nazwisk autorek. Listy do końca lutego można przesyłać, wchodząc na witrynę DearGillian.com.

