Sygnatariusze listu otwartego Gildii Reżyserów Polskich, wśród których znaleźli się m.in. Paweł Pawlikowski, Agnieszka Holland, Wojciech Smarzowski i Małgorzata Szumowska, zdecydowali się zabrać głos w sprawie dyskryminujących mniejszości seksualne wypowiedzi polskich polityków.



"Kilka dni temu poseł Jacek Żalek w programie na żywo w TVN 24 stwierdził, że "LGBT to nie są ludzie, to jest ideologia". Był to komentarz posła do wpisu szefa sztabu wyborczego Andrzeja Dudy Joachima Brudzińskiego "Polska bez LGBT jest najpiękniejsza". Następnie sam prezydent Andrzej Duda w Brzegu, broniąc swoich politycznych popleczników, przyrównał LGBT do bolszewizmu i w zasadzie powtórzył słowa Żalka. W sobotę, w programie "Studio Polska" poseł Prawa i Sprawiedliwości, także sztabowiec Andrzeja Dudy, Przemysław Czarnek, najpierw wyśmiał prawa człowieka, by po chwili stwierdzić, w nawiązaniu do społeczności LGBT: 'Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym'. Ryszard Terlecki, proszony o ustosunkowanie się do tych słów, skomentował kpiarsko: 'A normalni?'" - czytamy w liście.

Członkowie Gildii Reżyserów Polskich z niepokojem obserwują obecną w publicznej debacie "nagonkę na mniejszości seksualne".



"Wykluczanie ich ze wspólnoty stały się filarem kampanii urzędującego prezydenta, która bardziej niż polityczną 'rozgrywkę' zaczyna przypominać krucjatę przeciwko części społeczeństwa. Jest to o tyle zastanawiające, że chwilę po wygranych wyborach w 2015 Andrzej Duda mówił, że zrobi 'wszystko, by podziałów nie było...'" - kontynuują sygnatariusze listu.

Polscy twórcy filmowi uważają, że ich powinnością jest "stać zawsze po stronie słabszych i wykluczanych".



"Jako twórcy, ludzie kultury, ale też obywatele nie możemy zgodzić się na taki język oraz retorykę, które do debaty publicznej wprowadzają nienawiść oraz segregację. Wyrażamy zatem kategoryczny sprzeciw wobec słów prezydenta i jego akolitów. Naszą powinnością jest stać zawsze po stronie słabszych i wykluczanych, po stronie tych, którym odbiera się prawo do bycia sobą i prawo do bycia człowiekiem" - brzmi dalszy fragment listu.



"Polski film, polską kulturę (tak jak zresztą polską politykę, gospodarkę, naukę czy sport) tworzyły i tworzą osoby identyfikujące się ze społecznością LGBT i z niej się wywodzące. Są to nasi mistrzowie, partnerzy, przyjaciele, członkowie naszych rodzin, bliscy, współpracownicy. Ich wkład w polską wspólnotę jest olbrzymi, zasadniczy i nieoceniony. Polska bez LGBT nie jest najpiękniejsza, tylko niepełna, poślednia i smutna. Nie chcemy takiej Polski" - tymi słowami kończy się stanowisko Gildii Reżyserów Polskich.

Pod listem podpisali się: Paweł Maślona, Maria Zmarz-Koczanowicz, Anna Jadowska, Andrzej Jakimowski, Rafael Lewandowski, Joanna Kos-Krauze, Natalia Koryncka-Gruz, Klara Kochańska, Janusz Zaorski, Magdalena Łazarkiewicz, Marek Brodzki, Marta Minorowicz, Wojciech Smarzowski, Filip Zylber, Michał Otłowski, Jan Komasa, Jan P. Matuszyński, Maciej Sobieszczański, Jagoda Szelc, Magnus von Horn, Marcin Bortkiewicz, Tomasz Konecki, Paweł Pawlikowski, Małgorzata Szumowska, Filip Marczewski, Katarzyna Klimkiewicz, Sławomir Fabicki, Łukasz Ronduda, Bartosz M. Kowalski, Piotr Domalewski, Małgorzata Imielska, Piotr Szczepański, Agnieszka Holland, Katarzyna Adamik, Olga Chajdas, Jacek Borcuch, Anna Wieczur-Bluszcz, Maciej Żak, Anna Kazejak, Robert Gliński, Łukasz Grzegorzek, Kasper Bajon, Agnieszka Smoczyńska, Aleksander Pietrzak, Jacek Filipiak, Magdalena Lankosz, Leszek Dawid, Denijal Hasanovic, Wiesław Saniewski, Grzegorz Jaroszuk, Barbara Białowąs, Kinga Dębska, Iwona Siekierzyńska, Krzysztof Rogulski, Mariusz Grzegorzek, Adrian Panek, Tomasz Wasilewski, Marcin Krzyształowicz, Marek Lechki, Jan Hryniak, Jan Kidawa-Błoński.