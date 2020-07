Gildia Aktorów Ekranowych zabrania udziału w nowej produkcji Michaela Baya

Produkowany przez Michaela Baya thriller "Songbird" miał być pierwszym filmem od wybuchu pandemii COVID-19, do którego zdjęcia kręcone będą w Los Angeles. W opozycji do planów Baya stoi Gildia Aktorów Ekranowych SAG-AFTRA, która zabroniła swoim członkom występu w tej produkcji poświęconej pandemii.

"Niniejszym instruujemy wszystkich członków SAG-AFTRA, aby wstrzymali się od świadczenia usług aktorskich oraz wykonywania zaplanowanej pracy przy tej produkcji do czasu dalszych instrukcji ze strony związku zawodowego. Prosimy o przyjęcie do wiadomości, że zgoda na występ może zostać uznana za naruszenie naszego regulaminu. W takim przypadku podjęte będą dyscyplinarne środki" - informuje rzecznik SAG-AFTRA. "Producenci filmu 'Songbird' nie byli dostatecznie szczerzy w kwestii zastosowanych przez nich środków ostrożności, które traktujemy bardzo poważnie. Jak wskazujemy w naszym rozporządzeniu 'Nie Pracować!+' producenci filmu wciąż nie podpisali naszych warunków. To wszystko, co mamy do ogłoszenia" - czytamy dalej.



Akcja filmu "Songbird" rozgrywać się będzie w niedalekiej przyszłości. Bohaterowie zmagają się z trwającą od dwóch lat pandemią, która nie odpuszcza. Środki ostrożności i przymusowa kwarantanna są coraz bardziej surowe. Wszystko z powodu niebezpiecznych mutacji wirusa. Przeżycie każdego dnia jest trudne, bo na porządku dziennym są choroby, ataki samozwańczych bojówek, a godzina policyjna też nie ułatwia życia.

Reżyserem filmu "Songbird" będzie Adam Mason, który napisał scenariusz wspólnie z Simonem Moyesem. Według wcześniejszych zapowiedzi, film miał zostać zrealizowany w formie tzw. found-footage, czyli dzieła zrealizowanego w oparciu o nagrania z prywatnych kamer będących w posiadaniu bohaterów.

Według serwisu "IMDb", główne role w filmie Masona mają zagrać Demi Moore, Peter Stormare, Paul Walter Hauser oraz Craig Robinson.