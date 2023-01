1 / 9

Binoche przyszła na świat w artystycznej rodzinie – jej ojciec był reżyserem i rzeźbiarzem, matka aktorką. Jako nastolatka postanowiła pójść w ich ślady. Debiutowała w 1983 roku w serialu realizowanym dla TF1. W 1985 roku zagrała w "Zdrowaś Mario" Jean-Luca Godarda, uwspółcześnionej wersji niepokalanego poczęcia. Na planie spędziła prawie pół roku, ale po montażu jej rola została ograniczona do zaledwie kilku scen. Mimo to nie zraziła się do aktorstwa. W następnych latach współpracowała z najważniejszymi francuskimi twórcami, między innymi Leosem Caraxem i André Téchiném.