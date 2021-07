​Gerard Butler gwiazdą thrillera sensacyjnego "Chase"

Zakończyły się zdjęcia do nowego thrillera sensacyjnego, w którym główną rolę zagrał Gerard Butler. Tym razem popularny aktor wcielił się w roli mężczyzny podejrzanego w sprawie zaginięcia jego żony. Film nosił będzie tytuł "Chase", a jego reżyserem jest Brian Goodman.

Gerard Butler /Alexander Tamargo /Getty Images

Butler nie zwalnia tempa i nie daje o sobie zapomnieć. Nie dalej jak przed dwoma dniami pojawiła się informacja o jednym z jego kolejnych projektów, jakim będzie kontynuacja dobrze ocenianego filmu katastroficznego "Greenland". Prawa do dystrybucji filmu "Greenland: Migration" zostały sprzedane za 75 milionów dolarów.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Greenland" [trailer] materiały dystrybutora

Aktor ma teraz więcej czasu na nowe projekty, bo właśnie zakończył pracę na planie thrillera sensacyjnego "Chase". Wcielił się w nim w postać Willa Spanna. Poznajemy go, gdy odwozi do teściów żonę, z którą wkrótce ma się rozwieść. Podczas jednego z postojów na ich trasie, kobieta znika bez śladu. Zaniepokojony Will prosi o pomoc w poszukiwaniu żony policję oraz jej rodziców. Jednak wraz z upływem czasu, to on staje się głównym podejrzanym. Spann ucieka przed policją, a jednocześnie stara się udowodnić swoją niewinność. Żeby to zrobić, musi zagłębić się w niebezpieczny kryminalny półświatek.

Obok Butlera w rolach głównych w filmie "Chase" wystąpili Jaimie Alexander ("Thor: Mroczny świat"), Russell Hornsby ("Creed II") oraz Ethan Embry ("Pierwszy człowiek"). Towarzyszą im Michael Irby ("Mayans M.C."), Cindy Hogan ("Wymazać siebie") oraz Bruce Altman ("Arbitraż").

"To będzie szalenie komercyjny film. Gerry Butler był i nadal jest jedną z najbardziej kasowych gwiazd na naszej planecie. Wiedzieliśmy, że będzie to wyjątkowy film, gdy tylko przeczytaliśmy scenariusz. Wierzymy, że stworzymy dzieło świeże i ważne" - zapewniają producenci filmu.

