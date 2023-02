W miniserialu telewizji ABC "The Path to 9/11" wcielił się w postać wiceprezydenta Dicka Cheneya, z kolei w telewizyjnej produkcji Showtime "The Reagans" zagrał polityka Barry'ego Goldwatera.

W 1993 roku Robertson otrzymał przyznawaną przez stację CBS Margaret Collier Award za całokształt twórczości. Dekadę później na gali Kanadyjskiej Akademii Filmu i Telewizji wyróżniono go tytułem Humanitarysty Roku, doceniając "niezwykłe współczucie i zaangażowanie w pracę wspólnoty, które wywarło wielki wpływ na życie dzieci w Kanadzie i na całym świecie".