George R.R. Martin pozywa studio filmowe

George R.R. Martin, autor cyklu fantasy "Pieśń lodu i ognia", która stała się pierwowzorem serialu HBO "Gra o tron", wytoczył proces wytwórni filmowej z Los Angeles, która miała przenieść na ekran jedno z jego opowiadań. Mowa o poświęconym wilkołakom "The Skin Trade", które znalazło się w wydanej w 1988 roku antologii "Night Visions 5" składającej się z siedmiu opowiadań. Ich twórcami, oprócz Martina, byli Stephen King i Dan Simmons.

George R.R. Martin chce odzyskać prawa do ekranizacji jednego z jego opowiadań /Jon Kopaloff/FilmMagic /Getty Images

Prawa do ekranizacji opowiadania Martina nabyło w 2009 roku studio Mike The Pike Productions. W 2014 roku zostały przejęte przez Blackstone Manor, LLC, które teraz zostało pozwane przez poczytnego pisarza. Blackstone Manor miało pięć lat na rozpoczęcie głównych zdjęć do filmu. Po ich upływie prawa miały wrócić do Martina.

Według pozwu, w 2019 roku, tuż przed upływem pięcioletniego terminu, studio Blackstone w pośpiechu zebrało ekipę i obsadę, by na zaledwie dzień przed ostatecznym terminem nakręcić kilka scen. Zdaniem Martina było ich zbyt mało, by uznać, że studio wywiązało się z kontraktu. Żąda deklaracji zrzeczenia się praw do ekranizacji i pokrycia szkód związanych z naruszeniem zapisów kontraktu.

W odpowiedzi studio Blackstone Manor, LLC grozi pozwaniem Geroge'a R.R. Martina, jeśli ten zaangażuje się w ekranizację opowiadania na własną rękę.

Bohaterką opowiadania "The Skin Trade" jest prywatna detektyw Randi Wadeis, która bada sprawę serii brutalnych zabójstw, do jakich doszło w jej rodzinnym miasteczku. W wyniku śledztwa trafia na ślad wilkołaków i innych potworów. Opowiadanie doczekało się czteroodcinkowej serii komiksowej, do której scenariusz napisali Martin i Daniel Abraham. Powstała też powieść graficzna.