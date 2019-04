George Lucas ujawnił swoją ulubioną postać ze świata "Gwiezdnych Wojen"

Luke Skywalker? Hans Solo? Darth Vader? Która z postaci jest najbliższa sercu George'a Lucasa, twórcy "Gwiezdnych Wojen"? Odpowiedź może zaskoczyć wiele osób. Reżyser podzielił się tą informacją z fanami w czasie konwentu Star Wars Cellebration.

Kadr z filmu "Gwiezdne Wojny, epizod I: Mroczne widmo" East News

Nagranie z Lucasem zostało wyświetlone na panelu poświęconemu dwudziestej rocznicy premiery "Gwiezdnych Wojen: Mrocznego widma".



Reklama

"Dziękuję, że przybyliście na konwent" - przywitał zgromadzonych reżyser. "["Mroczne widmo"] to jeden z moich ulubionych filmów, a moją ulubioną postacią jest oczywiście Jar Jar".

To oświadczenie może być szokujące dla niektórych fanów serii. Grany przez tancerza Ahameda Besta Jar Jar był jednym z najbardziej krytykowanych elementów słabo przyjętego filmu, a wielu fanów darzy go szczerą nienawiścią. Postać pojawiła się jeszcze w "Ataku klonów" i "Zemście Sithów", ale miała o wiele mniej czasu ekranowego.

Best bardzo przeżył krytykę i obraźliwe wiadomości, z którymi spotykał się jeszcze długo po premierze "Mrocznego widma". W lipcu 2018 roku zamieścił na swoim koncie na Twitterze wiadomość, w której przyznał, że ataki na niego doprowadziły go niemal do samobójstwa.

Tymczasem Lucas podziękował Bestowi za jego rolę. Wspomniał także o zespole od efektów specjalnych, który wykreował postać Jar Jara. Kosmita był jedną wielu postaci w filmie, które zostały stworzone w całości cyfrowo. Reżyser zdradził także, że Jar Jara oparł na Goofym z filmów Disney'a.



Pod koniec prezentacji Lucas podziękował zgromadzonym za sali fanom. "Fani zawsze byli ogromną częścią tych filmów, a skoro jesteście tutaj, to znaczy, że lubicie "Epizod I" , a ja kocham każdego z was".