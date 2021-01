George Clooney wyprodukuje serial o przygodach Bucka Rogersa

Hollywoodzki gwiazdor został producentem serialu o przygodach Bucka Rogersa. Produkcja oparta jest na klasyce komiksu spod znaku science-fiction. Aktor prawdopodobnie dołączy również do obsady.

George Clooney /Rodin Eckenroth /Getty Images

George Clooney przyjął funkcję producenta wykonawczego. Przy stworzeniu nowej wersji serialu "Buck Rogers" wesprze go jego firma producencka Smokehouse Pictures. Nad scenariuszem pracuje twórca komiksów Brian K. Vaughan. Na razie nie jest znana obsada serialu, ale według nieoficjalnych doniesień bardzo prawdopodobne jest, że jedną z główną ról zagra właśnie Clooney.



Tytułowy bohater opowieści to postać powołana do życia przez Philipa Francisa Nowlana w 1928 r. w opowiadaniu "Armageddon 2419 A.D.". William Anthony "Buck" Rogers jest kapitanem kosmicznego statku, który uległ poważnej awarii. Astronauta został zamrożony na 500 lat. Po tym czasie znów trafia na Ziemię, jest to jednak już zupełnie inne miejsce - musiało zostać odbudowywane po wojnie nuklearnej.

Losy Bucka były kanwą komiksów, słuchowisk radiowych, seriali i filmów. Ostatnią produkcją jest dwusezonowy serial "Buck Rogers in the 25th Century", realizowany w latach 1979-1981. Powstał on na fali popularności "Gwiezdnych wojen".



Jeśli nowy serial odniesie sukces, studio Legendary, dla którego ten projekt powstaje, planuje eksploatować przygody Bucka Rogersa na różnych płaszczyznach - animacji czy filmu pełnometrażowego.