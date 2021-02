George Clooney: Sekretne liściki miłosne

George Clooney, hollywoodzki aktor, reżyser i producent - podobnie jak wielu ludzi na całym świecie - z powodu pandemii spędza ze swoją żoną znacznie więcej czasu niż kiedyś. W zasadzie ciągle są razem - we własnym domu. Nie chcąc dopuścić do wzajemnego znudzenia się sobą, George i Amal pisują do siebie sekretne liściki.

Amal Alamuddin wyszła za mąż za George'a Clooneya we wrześniu 2014 roku /Jeff Spicer/WireImage /Getty Images

George i Amal są małżeństwem od sześciu i pół roku. Razem wychowują trzyletnie bliźniaki: Alexandra i Ellę. Niedawno amerykańskie media sugerowały, że związek gwiazdorskiej pary przechodzi kryzys.



Jeśli jednak wierzyć samemu Clooneyowi, między nim a jego żoną Amal wszystko jest w jak najlepszym porządku. Oboje bardzo starają się, by mimo trudności spowodowanych pandemią, namiętność między nimi nie gasła.



Co dokładnie robią? Zdradził to aktor w niedawnej rozmowie z portalem AARP. "Nawet kiedy jesteśmy ciągle razem, piszę listy do żony, a ona do mnie. Ja podrzucam jej liścik na biurko, ona wkłada mi pod poduszkę" - wyznał gwiazdor.

Clooney zasugerował, że to był jego pomysł, bo sam jest "wielkim zwolennikiem listów". Zbiera te pisane przez sławne osoby i oprawia je. Ma np. korespondencję Paula Newmana, Waltera Cronkite'a, Gregory'ego Pecka.

Aktor zauważył przy tym, że może za 20 lat taka forma przekazywania sobie wiadomości nie będzie już miała żadnego znaczenia, ale dla niego to szalenie ważne, że ktoś usiadł przy stole lub biurku i z myślą o kimś innym skreślił parę słów.