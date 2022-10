George i Amal Clooneyowie uchodzą dziś za jedną z najpiękniejszych i najbardziej zgodnych par amerykańskiego show-biznesu. Hollywoodzki gwiazdor i pochodząca z Libanu prawniczka poznali się na przyjęciu zorganizowanym we włoskiej posiadłości aktora nad jeziorem Como. Od tamtej pory są nierozłączni. Na ślubnym kobiercu ekranowy amant i młodsza od niego o 17 lat adwokatka specjalizująca się w prawach człowieka stanęli w 2014 roku. Dwa lata później zakochani powitali na świecie bliźnięta - Ellę i Alexandra.

George Clooney o początkach znajomości z żoną

Choć od czasu do czasu w mediach pojawiają się doniesienia na temat rzekomych kryzysów w ich związku, oni sami w udzielanych prasie wywiadach zachwycają się sobą i swoim związkiem. "Nasze małżeństwo jest cudowne. W swoim mężu mam prawdziwego partnera, który jest inspirującym i wspierającym człowiekiem, a nasz dom wypełnia śmiech i radość. Mam ogromne szczęście, że znalazłam miłość swojego życia" - wyznała Amal na początku marca w rozmowie z magazynem "Time".



George Clooney nieznany 1 / 10 Wszyscy znamy go jako etatowego amanta Hollywood, prawdziwego dżentelmena kina. Jednak George Clooney, obchodzący w piątek, 6 maja, 55. urodziny, ma w swym zawodowym dorobku wiele zaskakujących pozycji. Zanim George Clooney wystąpił w pierwszym kinowym obrazie, spędził kilkanaście lat na szwendaniu się po przeróżnych telewizyjnych produkcjach. Premierową rolą był występ w mini-serialu "Centennial" (1978-79), jednak pierwszą stałą robotą telewizyjną Clooneya była rola w medycznym sitcomie "E/R" (1984-85), gdzie wystąpił aż w 22 odcinkach. Międzynarodową gwiazdą został jednak dopiero 10 lat później, przyjmując rolę doktora Douga Rossa w innej medycznej produkcji - "Ostry dyżur".

Teraz o małżeńskiej sielance opowiedział z kolei George Clooney . Goszcząc w programie "The Drew Barrymore Show", wrócił wspomnieniami do początków ich znajomości. Jak ujawnił, ślub z adwokatką przepowiedział mu jego agent i bliski przyjaciel. "Pamiętam, jak zadzwonił do mnie Bryan Lourd, który poznał Amal na innej imprezie. Wyjawiła mu wtedy, że ma zamiar przyjechać nad Como ze swoją przyjaciółką. Powiedział: 'Na twoje przyjęcie wybiera się dziewczyna, którą poślubisz'. Odparłem, że jest idiotą. Myślałem, że to absurdalne" - wyznał gwiazdor.

Clooney przez lata uchodził za zagorzałego przeciwnika instytucji małżeństwa. Choć bowiem spotykał się z wieloma kobietami, m.in. z Renée Zellweger, Lucy Liu, dziennikarką "The New Yorker" Sarah Larson, modelką Lisą Snowdon i włoską prezenterką telewizyjną Elisabettą Canalis, to z żadną z nich nie związał się jednak na dłużej. Podobno dlatego, że nie w smak mu były zobowiązania i wizja zakładania rodziny.



Swoje podejście gwiazdor zmienił dopiero pod wpływem pięknej prawniczki. "Zakochałem się w niej od razu. Gdy się poznaliśmy, całą noc rozmawialiśmy. Zaczęliśmy pisać do siebie listy, co zresztą robimy do dziś. Zostawiamy je na poduszce" - ujawnił aktor.