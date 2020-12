George Clooney i Ben Affleck: Kolejny wspólny projekt?

Osiem lat po tym, jak zrobili razem oscarowy film „Operacja Argo”, ich zawodowe drogi znów mogą się połączyć. George Clooney wyreżyseruje obraz „The Tender Bar”, w którym jedną z głównych ról może zagrać Ben Affleck. Jego udział nie jest jeszcze potwierdzony, ale aktor prowadzi w tej sprawie negocjacje z Amazonem.

Ben Affleck i George Clooney z Oscarami za "Operację Argo" /Getty Images

Film będzie ekranizacją książki J.R. Moehringer, która ukazała się w Polsce pod tytułem "Bar dobrych ludzi". Ta autobiograficzna opowieść jest historią o trudnym dorastaniu chłopca z przedmieść Nowego Jorku, który swojego ojca zna tylko jako "głos w radiu". Towarzystwa i męskich wzorców szuka w lokalnym barze. Tam pobiera najważniejsze lekcje, które wykorzystuje w życiu.



Clooney będzie reżyserem i współproducentem "The Tender Bar". Na razie gwiazdor nie ma planu, by zagrać też jedną z ról. Za scenariusz odpowiada William Monahan, zdobywca Oscara za "Infiltrację". Projekt powstaje pod szyldem studia Amazon.



Negocjacje z Affleckiem w kwestii jego udziału w filmie wciąż trwają - podaje serwis Deadline. To, do jakiej roli jest przymierzany, nie zostało ujawnione. Wiadomo natomiast, że Clooney i Affleck od lat szukali dla siebie wspólnego projektu. Wcześniej spotkali się przy okazji "Operacji Argo", która przyniósł im, jako producentom, Oscara w kategorii najlepszy film.

Niedawno Clooney zakończył pracę nad innym filmem. Wyreżyserował postapokaliptyczne dzieło "Niebo o północy", o losach cierpiącego na raka samotnego naukowca Augustine’a, który jako jedyny człowiek na świecie przeżył globalną katastrofę. Clooney wcielił się też w główną rolę. Film zadebiutuje na Netfliksie 23 grudnia.



Z kolei Affleck jest teraz szaleńczo zapracowany. Skończył pracę przy thrillerze "Deep Water" i rycerskim filmie "The Last Duel" Ridleya Scotta, a obecnie bierze udział w zdjęciach do "Hypnotic" Roberta Rodrigueza. Affleck planuje też wyreżyserować film "The Big Goodbye" o kulisach powstania głośnego dzieła Romana Polańskiego "Chinatown".