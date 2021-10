Dla Geeny Davis, aktorki znanej z ról w kultowych filmach "Thelma i Louise", "Sok z żuka" czy "Przypadkowy turysta", związki z mężczyznami to trudne doświadczenia. Ma za sobą cztery małżeństwa, z czego pierwsze trzy trwały ledwie po kilkanaście miesięcy lub góra kilka lat. Gdy w 2001 roku wychodziła za chirurga Rezę Jarrahya, wydawało się, że wreszcie znalazła właściwego mężczyznę. Przed ślubem byli parą przez trzy lata, a aktorka emanowała szczęściem i ciągle podkreślała jak bardzo jest zakochana. Nie przeszkadzała im nawet spora różnica wieku - Davis jest starsza od Jarrahy'ego o 15 lat. Po ślubie szybko urodziła się im trójka dzieci - córka Alizeh Keshvar (obecnie ma 19 lat) i bliźniaki Kaiis Steven i Kian William (dziś 17-letni).

Reklama

Geena Davis i Reza Jarrahy: Dlaczego się rozwiedli?

Przez lata Geena i Reza uchodzili za bardzo zgodne małżeństwo, więc ich rozstanie w 2017 roku było dla wszystkich zaskoczeniem. Odbyło się z hukiem, bo aktorka wyrzuciła męża z ich domu w Pacific Palisades w Kalifornii. Papiery rozwodowe złożył Jarrahy, a jako przyczynę rozstania podał "różnice nie do pogodzenia".



Gdy rozpoczęła się rozprawa rozwodowa, okazało się, że te różnice są tak wielkie, że para nie jest w stanie nawet dogadać się co do warunków swojego rozstania. Z tego powodu rozwód przeistoczył się w wieloletnią i zaciekłą batalię sądową - przede wszystkim o podział majątku. Jak podaje serwis PageSix, w ciągu tych pięciu lat małżonkowie wydali łącznie ponad 1,5 miliona dolarów na prawników. "Wszystkie te pieniądze mogły zostać w rodzinie, dla ich dzieci" - skomentowała cytowana przez portal osoba z otoczenia pary.

Geena Davis: Małżeństwo było niezgodne z prawem?

Od początku sprawy rozwodowej Reza Jarrahy chciał podzielić majątek po połowie, bo małżonkowie nie mieli podpisanej intercyzy. Ale Geena Davis argumentowała, że ich małżeństwo było zawarte niezgodnie z prawem, więc jest nieważne, a co za tym idzie podział majątku nie jest konieczny. Aktorka powołała się przed sądem w Los Angeles na fakt, że w czasie ceremonii odbywającej się w Hamptons w stanie Nowy Jork ślubu udzielił im ojciec Rezy Jarrahya, który - mimo że jest urzędnikiem państwowym - nie miał nie miał uprawnień do udzielania ślubów w stanie Nowy Jork. I choć są nagrania ze ceremonii, składania przysięgi małżeńskiej i dowody na to, że Geena Davis nazywała Rezę Jarrahya swoim mężem, przed sądem zeznała, że to wszystko było kłamstwem.

Geena Davis: Mądrala 1 / 10 Geena Davis urodziła się 21 stycznia 1956 roku. Początkowo pracowała jako modelka w Nowym Jorku. Jej nieprzeciętna uroda zwróciła uwagę samego Sydneya Pollacka, który zdecydował się obsadzić ją w niewielkiej, ale pamiętnej roli w swojej kultowej dziś "Tootsie" (1982). Davis miała więc okazję zdobywać pierwsze aktorskie szlify w niebanalnym towarzystwie, u boku m.in. Dustina Hoffmana i Jessiki Lange. Źródło: East News Autor: United Archives IFA The Film Archives 2017 udostępnij

Teraz jednak małżonkowie ustalili warunki rozstania i sfinalizowali rozwód. Warunki umowy rozwodowej są poufne, jednak informator serwisu PageSix donosi, że są bardzo niekorzystne dla Jarrahy'ego. "Zgodził się na jej żądania tylko po to, aby wreszcie mieć ten rozwód za sobą i uwolnić się od koszmaru, który zgotowała mu Geena. Koszty prawne doprowadziły Rezę na skraj bankructwa. Przez całe miesiące musiał spać na kanapach przyjaciół, a czasami nawet w samochodzie, aby nadążyć za płatnościami dla adwokata" - powiedział rozmówca portalu.