Gdzie obejrzeć filmy nominowane do Oscarów 2024?

W świecie filmu każda nominacja do Oscara to powód do świętowania i okazja dla widzów, by nadrobić zaległości w oglądaniu najbardziej docenianych produkcji roku. Nasze zestawienie prezentuje najnowsze i najgorętsze tytuły nominowane do tej prestiżowej nagrody, dostępne na różnych platformach streamingowych, w kinach oraz w wypożyczalniach internetowych. Od animacji, przez dokumenty, aż po pełnometrażowe filmy fabularne - przygotowaliśmy kompendium, które pozwoli Ci łatwo znaleźć i zaplanować seanse tych wyjątkowych dzieł.

Niezależnie od tego, czy preferujesz wieczór z Netflixem, HBO Max, czy Apple TV+, czy też kochasz atmosferę kinową, w naszym przewodniku znajdziesz coś dla siebie. Odkryj, gdzie możesz obejrzeć najgłośniejsze filmy tego sezonu nagrodowego i zanurz się w świecie kinowych arcydzieł.

Filmy nominowane do Oscara na Netfliksie

Zdjęcie Bradley Cooper i Carey Mulligan na planie filmu "Maestro" / Everett Collection / East News

Netflix potwierdza swoją pozycję jako kluczowego gracza na rynku produkcji filmowych z aspiracjami do Oscara, prezentując w swojej ofercie imponujący zestaw nominowanych filmów. Wśród nich znajdziemy "Maestro", który zdobył aż 7 nominacji, podkreślając swoją wyjątkowość w różnych kategoriach. Obok niego, produkcje takie jak "Nyad" i "Śnieżne bractwo" z dwoma nominacjami każdy, a także "Hrabia", "Jon Batiste: Amerykańska symfonia", "Nimona" oraz "Rustin" z jedną nominacją, pokazują różnorodność gatunkową i tematyczną filmów docenionych przez Akademię Filmową.

"Maestro" (7 nominacji)

"Nyad" (2 nominacje)

"Śnieżne bractwo" (2 nominacja)

"Hrabia" (1 nominacja)

"Jon Batiste: Amerykańska symfonia" (1 nominacja)

"Nimona" (1 nominacja)

"Rustin" (1 nominacja)

Filmy nominowane do Oscara na HBO Max

Zdjęcie Ryan Gosling i Margot Robbie w scenie z "Barbie" / materiały prasowe

HBO Max nie pozostaje w tyle, prezentując swoim widzom dwie wyjątkowe produkcje, które zyskały uznanie Akademii Filmowej. Flagowym tytułem jest tutaj "Barbie", zdobywając aż 8 nominacji, co świadczy o jej niezwykłym przyjęciu zarówno przez krytyków, jak i publiczność. Film ten, łącząc elementy kultury popularnej z wysoką jakością produkcji, staje się fenomenem kulturalnym. Obok niej, "Spider-Man: Poprzez multiwersum" z jedną nominacją, podkreśla nieustającą popularność i znaczenie uniwersum superbohaterów w kinie.

"Barbie" (8 nominacji)

"Spider-Man: Poprzez multiwersum" (1 nominacja)

Filmy nominowane do Oscara na SkyShowtime

SkyShowtime wzbogaca swoją bibliotekę filmową o kolejną produkcję zasługującą na uwagę kinomanów - "Mission: Impossible — Dead Reckoning Part 1". Ten najnowszy dodatek, który zdobył dwie nominacje do Oscara, jest dostępny dla widzów od 9 lutego 2024 roku. Kontynuacja znanej serii akcji z Tomem Cruisem w roli głównej, nie tylko utrzymuje wysoki poziom adrenaliny i zapierających dech w piersiach scen akcji, ale również zostaje doceniona przez Akademię za swoje osiągnięcia techniczne i produkcyjne.

"Mission: Impossible — Dead Reckoning Part 1" (2 nominacje), w serwisie od 9 lutego 2024 roku

Filmy nominowane do Oscara na Apple TV+

Zdjęcie Lily Gladstone, Robert De Niro i Leonardo DiCaprio w scenie z filmu "Czas krwawego księżyca" / materiały prasowe

Apple TV+ przyciąga uwagę miłośników kina, prezentując "Czas krwawego księżyca", film, który zgarnął imponującą liczbę 10 nominacji do Oscara.

"Czas krwawego księżyca" (10 nominacji)

Filmy nominowane do Oscara na Disney+

Disney+ potwierdza swoje miejsce w sercach fanów kinematografii, prezentując różnorodną paletę filmów nominowanych do Oscara. Wśród nich "Twórca" wyróżnia się dwoma nominacjami, co podkreśla jego artystyczną wartość i techniczną doskonałość. Pozostałe tytuły, takie jak "Flamin' Hot: Smak sukcesu", "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia", "Między nami żywiołami" oraz "Strażnicy galaktyki, vol. 3", każdy z jedną nominacją, świadczą o bogactwie oferty platformy. Filmy te nie tylko dostarczają rozrywki na najwyższym poziomie, ale również prezentują różnorodność gatunkową - od inspirujących historii prawdziwych, poprzez przygodowe poszukiwania, aż po kosmiczne epopeje.



"Twórca" (2 nominacje)

"Flamin' Hot: Smak sukcesu" (1 nominacja)

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" (1 nominacja)

"Między nami żywiołami" (1 nominacja)

"Strażnicy galaktyki, vol. 3" (1 nominacja)

Filmy nominowane do Oscara w kinie

Zdjęcie "Biedne istoty" / EPK.TV/© 2023 20th Century Studios All Rights Reserved/Yorgos Lanthimos / materiały prasowe

"Biedne istoty" (11 nominacji) - od 27. marca również na Disney+

"Przesilenie zimowe" (5 nominacji)

"Chłopiec i czapla" (1 nominacja)

"Pies i robot" (1 nominacja)

"Anatomia upadku" (5 nominacji)

Wypożyczalnie internetowe

"Oppenheimer" (13 nominacji)

"Golda" (1 nominacja)

Filmy oczekujące na premierę kinową

"Strefa interesów" (5 nominacji) - w kinach od 8 marca 2024 roku

"Cztery córki" (1 nominacja) - w kinach od 15 marca 2024 roku

"Kolor purpury" (1 nominacja) - w kinach od 22 marca 2024 roku

"Obsesja" (1 nominacja) - w kinach od 2 lutego 2024 roku

"Perfect Days" (1 nominacja) - w kinach od 10 maja 2024 roku

Tekst został zaktualizowany i uzupełniony o nowe treści. Po raz pierwszy ukazał się 24.01.2023.