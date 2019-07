"Gdzie jesteś, Bernadette?": Linklater i Blanchett razem na planie

Reżyser Richard Linklater ("Przed zachodem słońca", "Boyhood", "Przed północą") to niezawodny specjalista od zaglądania do ludzkiej duszy. Cate Blanchett ("Elizabeth", "Veronica Guerin", "Blue Jasmine") jest wszechstronną aktorką, która wielokrotnie dowiodła zarówno swego talentu dramatycznego, jak i komediowego. Maria Semple zaś to ceniona powieściopisarka i scenarzystka. Spotkanie tych trojga okazało się niezwykle owocne, a jego efektem jest oparty na bestsellerowej książce Semple film "Gdzie jesteś, Bernadette?", w którym Blanchett zagrała tytułową rolę.

Cate Blanchett w scenie z "Gdzie jesteś, Bernadette?" Richarda Linklatera /materiały dystrybutora

Pełna humoru satyra na współczesną rodzinę i amerykańskie kręgi artystyczno-biznesowe, bawi i wzrusza od pierwszej do ostatniej minuty. - Ważne było, że miałem dużą swobodę - mówił Linklater w wywiadzie dla witryny "Eye for Film". - Scenariusz bazuje na bestsellerze, lecz film finansowany był przez niezależnego producenta, Annapurna Pictures. No i udało się pozyskać tak znane, a przy tym świetne aktorki, jak Cate Blanchett i Kristen Wiig.

Reżyser słynie z przywiązywania wielkiej wagi do dialogów i do pracy z aktorami, a Blanchett to laureatka dwóch Oscarów (w 2005 za rolę drugoplanową i w 2014 za pierwszoplanową). Ich współpraca to dla widzów doskonała wiadomość!

Bernadette Fox (Blanchett) ma kochającego, choć zapracowanego męża (Billy Crudup) oraz wspaniałą córkę, piętnastoletnią Bee (Emma Nelson), dla której jest najlepszą przyjaciółką. Uważana w kręgach designu za genialną rewolucjonistkę w dziedzinie architektury, Bernadette jest kobietą ekscentryczną, nieunikającą konfliktów z otoczeniem. Pewnego deszczowego dnia znika w dziwnych okolicznościach. Bee, która postanawia za wszelką cenę ją odnaleźć, stopniowo odkrywa zaskakujące fakty z życia Bernadette...

"Gdzie jesteś, Bernadette?" w kinach od 16 sierpnia.