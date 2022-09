Poznaj kulisy powstania największych polskich fortun! Oto prawdziwa historia, która zwala z nóg.

"Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle": O czym film?

"Moje filmy pokazują prawdę, a nie powielają mity i stereotypy" - mówi reżyser, producent i scenarzysta filmu "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle", Heathcliff Janusz Iwanowski . - "Byli tacy, którzy tygodniowo zarabiali pięć milionów dolarów, mimo że średnia krajowa pensja była wtedy na poziomie 20-30 dolarów".

W czasach, gdy w Polsce półki sklepowe świeciły pustkami, bohaterowie filmu znaleźli sposób na zarabianie ogromnych pieniędzy. Skąd wiedzieli na czym można zrobić biznes? Jak dorobili się w czasach kryzysu? Choć mogłoby się wydawać, że to był męski świat, to prawdziwą głowę do interesów miały kobiety. Dorota, Krysia, Marzena i Sabrina udowadniają starą prawdę, że gdy kobieta o coś walczy, to nigdy się nie poddaje i nikt nie jest w stanie jej zatrzymać.

Z każdą minutą w filmie przybywa sekretów. A im więcej tajemnic i ludzkich słabości, tym bardziej prawdopodobne staje się to, że w końcu wszystko zacznie się sypać.

Zdjęcie Plakat filmu "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle" / materiały prasowe