Gdynia 2020: Nowy termin, kolejne zmiany!

Najbliższy Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w grudniu 2020 roku, a nie jak poprzednio informowano w listopadzie. Jak zdecydował Komitet Organizacyjny FPFF, impreza zaprezentuje najnowsze polskie filmy w trzech sekcjach konkursowych.

Zdjęcie z gali zamknięcia 43. FPFF w Gdyni. Czy 45. edycja festiwalu odbędzie się w Teatrze Muzycznym, jeszcze nie wiadomo /Kurnikowski / AKPA

Na stronie Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej pojawił się w środę, 5 sierpnia, komunikat o kolejnej zmianie terminu festiwalu w Gdyni.



45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w Gdyni w terminie 8-12 grudnia 2020 roku. Tak postanowił Komitet Organizacyjny na posiedzeniu, które odbyło 5 sierpnia 2020 roku, przyjmując nowy Regulamin Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

W zmienionej formule festiwalu, obok Konkursu Głównego Filmów Pełnometrażowych oraz Konkursu Filmów Krótkometrażowych, znalazła się również trzecia sekcja konkursowa: Konkurs Filmów Mikrobudżetowych. Wezmą w nim udział filmy wyprodukowane zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego PISF Produkcja filmowa.

Komitet Organizacyjny skierował oficjalny wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o powołanie do pełnienia funkcji Dyrektora Artystycznego Festiwalu Tomasza Kolankiewicza, który wygrał konkurs na to stanowisko.

Informacja o zmianach pojawiała się również na oficjalnym profilu PISF na Facebooku.



Nie tak dawno informowano, że festiwal filmowy w Gdyni odbędzie się w listopadzie, choć zaproponowany termin pokrywał się z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym Nowe Horyzonty we Wrocławiu.

"9-14 listopada ze względów organizacyjnych jest jedynym możliwym terminem, by festiwal odbył się jeszcze w tym roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Zbieżność nowej daty Festiwalu w Gdyni ze zmienionym wskutek epidemii terminem ogłoszonym przez Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty jest przypadkowa i niefortunna. Jest to natomiast jedyny możliwy tegoroczny termin organizacji Festiwalu w Teatrze Muzycznym w Gdyni" - informował na swej stronie PISF.



Gdzie odbędzie się festiwal? Czy z Teatrze Muzycznym w Gdyni czy w innym miejscu? Kiedy poznamy listę filmów konkursowych? Tego na razie nie ujawniono.