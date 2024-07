"Frankenstein" (1994): Kenneth Branagh i Emma Thompson

Przed rozpoczęciem realizacji filmu "Frankenstein" Kenneth Branagh od pięciu lat był mężem Emmy Thompson. W uczucie zwątpił na planie horroru bazującym na powieści Mary Shelley, gdy jego ekranową partnerką została Helena Bonham Carter.

Gdy Thompson usłyszała plotki na temat romansu, uznała rozwód za najrozsądniejszy wybór. Aktorki ponoć żyją w zgodzie i niedługo po całym zamieszaniu wszystko między sobą wyjaśniły.

"Milczenie" (2016): Andrew Garfield i Emma Stone

Andrew Garfield i Emma Stone poznali się na planie filmu "Niesamowity Spider-Man". Choć wydawali się być idealną parą, "Milczenie" Martina Scorsese okazało się dziełem, które zakończył ich romans.

Garfield chciał przy tej produkcji dać z siebie jak najwięcej. Zrobił wszystko, co w jego mocy, by wcielić się w postać, m.in. tracąc do roli wiele kilogramów. Dla Stone to szalone poświęcenie było niezrozumiałe i pożegnała się z partnerem.

"Dowód życia" (2000): Meg Ryan i Dennis Quaid

Podczas kręcenia thrillera "Dowód życia", Meg Ryan i Russel Crowe zostali przyłapani na okazywaniu sobie uczuć, co w konsekwencji zakończyło małżeństwo gwiazdy "Kiedy Harry poznał Sally" z Dennisem Quaidem. Ryan złożyła wniosek o wspólną opiekę nad ich synem, Jackiem, który do teraz żyje w dobrych relacjach z obojgiem rodziców.

Romans Ryan i Crowe'a okazał się być jednak krótką przygodą.

"Szybki jak błyskawica" (1990): Tom Cruise i Mimi Rogers

Kiedy na początku 1990 roku rozpoczęły się zdjęcia do filmu "Szybki jak błyskawica", Tom Cruise był mężem Mimi Rogers. Na planie towarzyszyła mu Nicole Kidman, która grała lekarkę oraz skradła serce głównego bohatera. Jak się okazało, zrobiłą to samo z sercem jego odtwórcy.

Ich burzliwy romans na planie okazał się gwoździem do trumny, ponieważ Cruise i Rogers rozwiedli się zaledwie miesiąc po rozpoczęciu produkcji. Cruise i Kidman natomiast zdecydowali się na ślub niecały rok po spotkaniu. W 2001 roku ich burzliwy związek również się rozpadł; ich ostatnim projektem był film "Oczy szeroko zamknięte" Kubricka.

Zdjęcie Nicole Kidman i Tom Cruise / Patrick Riviere/Getty Images / Getty Images

"Zielona latarnia" (2011): Ryan Reynolds i Scarlett Johansson, Blake Lively i Penn Badgley

Blake Lively i Ryan Reynolds nieśmiało mówią o tym, kiedy się w sobie zakochali. Wszystko wskazuje jednak na to, że zbliżyli się do siebie na planie filmu "Zielona latarnia".

Wkrótce po zakończeniu zdjęć, Lively zerwała z Pennem Badgleyem z "Plotkary", a Scarlett Johannson rozwiodła się z Reynoldsem. Zakochani pobrali się już w 2012 roku, czyli zaledwie rok po premierze filmu.

Zdjęcie Blake Lively i Ryan Reynolds to jedna z najbardziej lubianych par Hollywood / Backgrid/East News / East News

"Mr. & Mrs. Smith" (2005): Jennifer Aniston i Brad Pitt

Śmiało można przyznać, że produkcja "Mr. & Mrs. Smith" przyczyniła się do rozpadu małżeństwa Brada Pitta i Jennifer Aniston. Chociaż Aniston ostatecznie powołała się w swoim pozwie rozwodowym na "różnice w charakterach", Pitt przyznał, że zakochał się podczas kręcenia filmu w ekranowej partnerce. Jolie potwierdziła, że odwzajemniała to uczucie, choć długo się wahała, czy powinna zbliżać się do żonatego mężczyzny.

"Myślę, że dopiero pod koniec zdjęć zdaliśmy sobie sprawę, że może to oznaczać coś więcej, niż wcześniej pozwoliliśmy sobie wierzyć" - wyznała w jednym z wywiadów.

Miesiąc po złożeniu wniosku przez Aniston, paparazzi zauważyli Jolie i Pitta spędzających wakacje w Afryce z adoptowanym synem Jolie, Maddoxem. W ten sposób narodziła się Brangelina.

"Nad morzem" (2015): Angelina Jolie i Brad Pitt

Jak wiemy, słynna Brangelina również doczekała się hucznego końca; doszło do tego niedługo po premierze produkcji "Nad morzem" (2015), której Jolie była scenarzystką i reżyserką.

Na ekranie grana przez nią bohaterka oraz Brat Pitt byli małżeństwem, które intensywnie się kłóci. Jolie wiedziała, że praca przy tym projekcie będzie testem dla ich związku. Jak się okazało, to rozdzieliło ich na dobre.