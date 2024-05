W trakcie 17. edycji Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF Camera mieliśmy możliwość porozmawiać z reżyserem, który od kilku lat nieustannie nas zachwyca. Jan Holoubek zdradził w rozmowie z Interią co nieco na temat filmu "Doppelganger. Sobowtór".



Czym jest Doppelganger?

Jana Holoubek zdradza, czym jest sobowtór. W sensie mitologicznym jest to zły duch, bliźniak, który pod naszym imieniem czyni zło w świecie.



"Jeżeli spotkamy się z taką postacią twarzą w twarz, to wróży rychłą śmierć" - zdradza Jan Holoubek.

W filmie "Doppelganger. Sobowtór jest to postać, która kradnie tożsamość, by prowadzić swoją działalność szpiega.



Skąd pomysł na film "Doppelganger"?

Reżyser filmu zdradził w rozmowie, że pomysł na taką produkcję wziął się z prawdziwych historii, które miały miejsce w latach 70. i 80. Niestety nie miał możliwości spotkać się z bohaterami tych wydarzeń.

"Doppelgänger. Sobowtór": Kino gatunkowe na wysokim poziomie

W filmie "Doppelgänger. Sobowtór" cofamy się do lat 70. i 80. XX wieku, gdy świat był podzielony przez żelazną kurtynę. Z jednej strony widzimy piękny, kolorowy świat zachodu, a zaraz obok rozgrywa się smutna, szara rzeczywistość komunistycznej polski. Klimat wydaje się idealny, by osadzić w nim historię szpiegowską, co Holoubkowi wyszło wręcz świetnie.

W głównych rolach widzimy Jakuba Gierszała i Tomasza Schuchardta, którzy znajdują się w pewnym sensie po dwóch stronach lustra. Wydawać by się mogło, że nic ich nie łączy, ale to tylko iluzja.