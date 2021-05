"Gdy sen nie nadchodzi": Gina Rodriguez w nowym filmie Netfliksa

"Piętnaście godzin temu coś się wydarzyło. Nie wiemy jak, ani dlaczego. Ale wiemy, że nikt z nas nie może zasnąć" - taki jest, w opublikowanym właśnie zwiastunie, punkt wyjścia najnowszej produkcji Netfliksa zatytułowanej "Gdy sen nie nadchodzi". W roli głównej wystąpiła w nim Gina Rodriguez, znana m.in. z "Jane the Virgin" czy "Wystrzałowej miss".

Gina Rodriguez w scenie z filmu "Gdy sen nie nadchodzi" /materiały prasowe

Najnowsza produkcja Netfliksa kontynuuje serię popularnych filmów opartych na pomyśle odbierania bohaterom podstawowych zmysłów i naturalnych potrzeb. Sygnał do ataku dało "Ciche miejsce", gdzie bohaterowie musieli zachować bezwzględną ciszę. Potem z pomysłu skorzystał Netflix w filmie "Nie otwieraj oczu", w którym bohaterowie nie mogli otworzyć oczu. Teraz gigant streamingowy sprawdzi, jak by to było, gdyby ludzie stracili umiejętność zaśnięcia.



Świat opanowuje histeria, gdy wskutek tajemniczej katastrofy przestaje działać elektronika, a ludzie tracą umiejętność zasypiania. Naukowcy rozpoczynają wyścig o wynalezienie skutecznego leku, zanim bezsenność zetrze z mapy świata całą ludzkość. Jill to wojenna weteranka, która odkrywa, że kluczem do ratunku dla świata może być jej córka. Przed nią jednak trudna decyzja. Musi zdecydować, czy chronić za wszelką cenę swoje dzieci, czy może zaryzykować wszystko, by uratować świat - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu "Gdy sen nie nadchodzi".

W roli Jill wystąpiła znana z serialu "Jane the Virgin" Gina Rodriguez. W pozostałych rolach wystąpili Ariana Greenblatt, Frances Fisher, Shamier Anderson, Finn Jones, Lucius Hoyos, Gil Bellows, Barry Pepper oraz Jennifer Jason Leigh. Reżyserem "Gdy sen nie nadchodzi" i współautorem jego scenariusza jest Mark Raso ("Kodachrome"). Film będzie można filmu na platformie streamingowej Netflix. Premiera została zaplanowana na 9 czerwca.