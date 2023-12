Gary Oldman został samotnym ojcem. Nie chciał powtarzać starych błędów

Gary Oldman kończy aktorską karierę?

Gdyby nie rola Winstona Churchilla w "Czasie mroku", Gary Oldman przeszedłby do historii jako kolejny wybitny aktor, którzy nigdy w karierze nie otrzymał Oscara. Pod koniec 2022 roku Oldman zapowiedział, że szykuje się do zakończenia kariery aktorskiej i zamierza przejść na emeryturę. Miałem karierę, której wielu mogłoby mi pozazdrościć. Kariery jednak marnieją, a poza aktorstwem interesują mnie jeszcze inne rzeczy. Kiedy jesteś młody, myślisz, że zdążysz zrobić wszystko. Czas pędzi jednak szybko" - powiedział "The Times"

Najnowszym projektem aktora jest serial Apple TV+ "Kulawe konie", opowiadający o grupie agentów MI5 i ich szefie (w tej roli Gary Oldman). Ponoć to ostatni projekt, w którym wystąpił Oldman. " Siedemdziesiątka czeka tuż za rogiem. Nie chcę być aktywny zawodowo w wieku 80 lat . Byłbym bardzo szczęśliwy, zaszczycony i uprzywilejowany, gdybym zagrał Jacksona Lamba [bohater Oldmana w 'Kulawych koniach'], a potem odłożył słuchawkę" - podkreślił

W swoim filmowym dorobku Gary Oldman ma wiele doskonałych tytułów, wspomnieć tylko “JFK", “Drakulę", “Hannibala" czy “Piąty element". Jednak szczególnym sentymentem darzy dwa. Mowa o “Harrym Potterze", w którym sportretował Syriusza Blacka i “Batmanie". Za tym sentymentem kryją się bardzo osobiste pobudki. Te produkcje pojawiły się w trudnym momencie jego życia, gdy po rozwodzie został samotnym ojcem dwóch synów.

Gary Oldman przeszedł poważny kryzys

Jak wyjaśnił w programie “The Drew Barrymore Show", na pewnym etapie kariery, jego życie osobiste było w opłakanym stanie. Gdy po trzecim rozwodzie Oldman otrzymał wyłączne prawo do opieki nad dwoma synami, coraz trudniej było mu pogodzić rolę samotnego rodzica i spełnionego aktora. Choć w tamtym czasie nie mógł narzekać na brak propozycji filmowych, wiele z nich wiązało się z jego długą nieobecnością w domu. W związku z tym, niektóre z ofert musiał odrzucić, martwiąc się jednocześnie o utrzymanie domu i rodziny.

“Pewnego dnia, w wieku 42 lat, obudziłem się po rozwodzie, z wyłączną opieką nad chłopcami. Co samo w sobie było trudne. Jakby tego było mało, w tamtym czasie nastąpiła wyraźna zmiana w branży, wiele produkcji kręconych było w Budapeszcie, Pradze, w Australii. Więc wiele ze składanych mi ofert, po prostu musiałem odrzucić. Dziękuję Bogu za 'Harry’ego Pottera' i 'Batmana'. Te dwa filmy mnie uratowały, bo mogłem wykonywać, jak najmniejszą ilość pracy, za jak największe pieniądze, a potem wrócić do domu, by być z dziećmi" - wspomniał aktor.

W istocie w latach 2004-2008 to właśnie te dwie produkcje pojawiają się naprzemiennie w resume Oldmana. Tę dobrą passę rozpoczyna “Harry Potter i więzień Azkabanu", w którym w 2004 roku Oldman zadebiutował w roli Syriusza Blacka. W sumie jego postać pojawia się w czterech częściach serii. Rok później na ekrany kin trafia “Harry Potter i Czara Ognia", w tym samym roku w kinowym repertuarze debiutuje “Batman: Początek" z Oldmanem portretującym Jamesa Gordona. Postać, w której to powrócił także w “Mrocznym Rycerzu" i filmie “Mroczny rycerz powstaje".

Gary Oldman o samodzielnej opiece nad synami

Przy okazji aktor zdradził, jak w tamtym czasie udało mu się łączyć rodzicielskie obowiązki z tymi zawodowymi. To wiązało się z licznymi podróżami. Na przykład podczas prac nad filmem “Batman: Początek", do którego zdjęcia realizowane były w Londynie, Oldman odbył w sumie 27 podróży z planu do domu w Los Angeles.

“Przylatywałem na jeden dzień, pracowałem na planie, a następnie wracałem do domu na trzy dni. Trzeba przyznać, że Christopher Nolan dotrzymywał harmonogramu. Dalej wracałem na dwa dni na plan i znowu do domu na weekend i znowu na jeden dzień na plan. Nie było innego wyjścia, w innym wypadku czułbym, że moje dzieci wychowuje obca osoba, niania" - dodał.

Ten upór i chęć spędzania czasu z synami za wszelką cenę nie wynikała wyłącznie z obowiązków samotnego ojca. 65-letni Oldman - który jest "seryjnym", czterokrotnym rozwodnikiem - w przypadku najmłodszych synów, Gullivera i Charliego (owoce trzeciego małżeństwa z Donyą Fiorentino), nie chciał popełnić tego samego błędu, który popełnił ze swoim najstarszym synem, Alfiem. Skruszony wyjaśnił, że po rozwodzie z jego mamą i swoją pierwszą żoną, Lesley Manville, nie poświęcał pierworodnemu wystarczająco dużo uwagi. “Otrzymałem niezwykły dar ojcostwa i pragnąłem być takim ojcem, jakim zawsze chciałem być, jakim mogłem być dla mojego syna Alfiego. Miałem szansę to naprawić i zmienić" - dodał, zapewniając, że dziś jest dumny ze swoich genialnych synów, którzy nadali sens jego życiu.