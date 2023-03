1 / 11

Gdyby nie ubiegłoroczna rola Winstona Churchilla w "Czasie mroku", Gary Oldman należałby do grona wybitnych aktorów, którzy nigdy w karierze nie otrzymali Oscara. Z okazji przypadających w środę, 21 marca, 60. urodzin aktora, przypominamy jego wcześniejsze dokonania. Aktorską karierę rozpoczął w 1979 roku na deskach londyńskich teatrów. W latach 1985-1989 występował wyłącznie w London’s Royal Court Theatre, a w 1985 roku londyński "Time Out" wyróżnił go tytułem najlepszego nowego aktora za rolę w "Weselu papieża". W 1986 Oldman zadebiutował na kinowym ekranie w filmie fabularnym "Sid i Nancy", zdobywając Evening Standard British Film Award za aktorski portret legendy punk rocka Sida Viciousa.