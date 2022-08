Reprezentanci policji poinformowali, ze otrzymali wiele skarg na zachowanie aktora w trakcie wydarzenia Monster-Mania. "Chodziło o dotyk" - przyznał porucznik Robert Scheunemann.

Event odbywał się w terminie 12-14 sierpnia. Po zakończeniu dochodzenia aktor został oskarżony o dwa przypadki kontaktu seksualnego czwartego stopnia. W stanie New Jersey przestępstwo to jest ścigane z urzędu (maksymalna kara to 18 miesięcy więzienia). Gwiazdor usłyszał ponadto zarzuty dotyczące usiłowania doprowadzenia do kontaktu seksualnego i nękania. Policja odmówiła podania szczegółów, a rzecznik aktora nie zabrał w tej sprawie głosu.

Gary Busey: Sfotografowany w parku

20 sierpnia, czyli dzień po tym, jak podano informację w sprawie oskarżenia, aktor został przyłapany w parku w Kalifornii. Zdjęcia i nagrania pokazują, że mężczyzna spuścił spodnie, kontrolując, czy nikt z postronnych go nie obserwuje. Później zapalił cygaro i przez pół godziny patrzył na ocean. Następnie wsiadł do samochodu i odjechał.

Szokujące zachowanie aktora wzbudziło poruszenie. Jedna z internautek postanowiła zwrócić uwagę na ważny fakt.

"Co przychodzi Ci do głowy, gdy to widzisz? Zboczeniec? My, jako populacja z pandemią demencji, musimy być świadomi oznak, że ktoś może mieć demencję. Gdy płat czołowy jest uszkodzony, takie zachowanie jest jedną z cech charakterystycznych" - napisała.

Przypomnijmy, że punktem zwrotnym w życiu Busey’a stał się wypadek motocyklowy, który niemal zakończył się śmiercią aktora. "Do szpitala przywieziono mnie z dziurą w głowie wielkości półdolarówki" - wspominał aktor. Po paru miesiącach lekarze powiedzieli mu, że gdyby trafił do nich kilka minut później, najpewniej nie przeżyłby.