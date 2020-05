Gal Gadot zagra legendarną gwiazdę Hedy Lamarr

Powstanie serial o życiu legendarnej aktorki i wynalazczyni Hedy Lamarr. Uchodziła za najpiękniejszą kobietę w Hollywood, a do historii kina przeszła dzięki roli w filmie "Ekstaza". Wystąpiła w nim nago, dlatego Adolf Hitler wydał zakaz pokazywania go w Niemczech. W serialu w rolę Lamarr wcieli się Gal Gadot.

W Hollywood niewiele jest obecnie ładniejszych aktorek od Gal Gadot /Kevork Djansezian /Getty Images

Zatytułowany po prostu "Hedy Lamarr" ośmioodcinkowy serial pokaże platforma streamingowa Apple TV+. Wcześniej, bo od 2018 roku, był on planowany przez stację Showtime, ale jego realizacja nie doszła wtedy do skutku.

Reklama

Oprócz występu w roli tytułowej, Gadot będzie pełnić też rolę producentki wykonawczej. Współproducentami serialu będą Sarah Treem ("House of Cards", "The Affair") oraz Warren Littlefield ("Opowieść podręcznej").



Okrzyknięta najpiękniejszą kobietą na świecie, Hedy Lamarr była najpierw uwielbiana i określona mianem ikony, by później zostać zniszczoną i zupełnie zapomnianą przez amerykańską publiczność. Była jednak nie tylko gwiazdą kina.



Korzystała ze swojego błyskotliwego umysłu, będąc autorką wynalazków, z których jeden stał się podstawą technologii systemów szerokopasmowych, którą używamy do dzisiaj - czytamy w oficjalnym opisie serialu.

Serial śledzić będzie nieprawdopodobne życie pięknej gwiazdy Hollywood na przestrzeni trzydziestu lat - od momentu, gdy przed wojną uciekła z rodzinnego Wiednia. Zobaczymy, jak zdobywa wielką sławę w okresie Złotej Ery Hollywood oraz jej upadek i dyskredytację u zarania zimnej wojny. Będzie to opowieść o emigrantce, która wyprzedziła swoje czasy i stała się ich ofiarą.

Konsultantami serialu będą dzieci Lamarr - Anthony Loder i Denise Deluca, a wśród ekipy filmowej są też twórcy dokumentalnego filmu "Hedy Lamarr: Genialna i piękna": Alexandra Dean oraz Adam Haggiag.

Jeśli pandemia COVID-19 nie pokrzyżuje tych planów, już od 14 sierpnia tego roku Gal Gadot będzie można oglądać w kontynuacji komiksowego widowiska, filmie "Wonder Woman 1984".

W planach aktorki jest również udział w nowej ekranizacji powieści Agathy Christie "Śmierć na Nilu", realizowanej przez Kennetha Branagha. Gadot wystąpi też u boku Dwayne’a Johnsona i Ryana Reynoldsa w realizowanym dla Netfliksa filmie "Red Notice".