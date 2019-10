Gal Gadot zagra Irenę Sendlerową

Gwiazda "Wonder Woman" - Gal Gadot - zagra tytułową rolę w hollywoodzkim filmie "Irena Sendler", opowiadającym o życiu Polki, która w trakcie II wojny światowej uratowała życie tysiącom żydowskich dzieci.

Gal Gadot zagra Irenę Sendelrową /Pascal Le Segretain/Getty Images / Laski Diffusion / East News

Oprócz występu w filmie "Irena Sendler" Gadot pełniła będzie również obowiązki producentki. Scenariusz wyjdzie spod pióra Justine Juel Gillmer (czekający na premierę “Harry Haft" Barry'ego Levinsona).

Gadot nie jest pierwszą hollywoodzką gwiazdą, która wciela się w postać Ireny Sendlerowej. W 2009 roku w filmie "Dzieci Ireny Sendlerowej" w tytułowej roli oglądaliśmy laureatkę Oscara Annę Paquin.

Tamta produkcja powstała głównie w oparciu o książkę Anny Mieszkowskiej "Matka Dzieci Holocaustu. Historia Ireny Sendlerowej".

Film koncentrował się przede wszystkim na ukazaniu wkładu narodu polskiego w ratowanie Żydów. Pokazane są tam zarówno wątki współpracy Sendlerowej z Radą Pomocy Żydom - Żegotą oraz jej bliska relacja z kościołem. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom Sendlerowej możliwe stało się bezpieczne wyprowadzenie z getta około 2,5 tys. dzieci, które umieszczone zostały w polskich rodzinach, sierocińcach i klasztorach. Prawdziwa tożsamość uratowanych była przez Irenę Sendlerową systematycznie odnotowywana na maleńkich karteczkach, ukrytych w słoiku zakopywanym w ogrodzie.

W 1943 r. bohaterka została aresztowana przez gestapo i skazana na śmierć, ale dzięki wysokiemu okupowi zapłaconemu przez Żegotę wyrok wykonano tylko na "papierze".

Irena Sendlerowa zmarła w 2008 roku w Warszawie w wieku 98 lat.



Gal Gadot urodziła się 30 kwietnia 1985 roku w Izraelu. Jej imię po hebrajsku oznacza "falę", nazwisko zaś to inaczej "brzeg morza". Mimo że jej rodzice urodzili się w Izraelu, przodkowie Gadot byli żydowskimi emigrantami z Europy - gwiazda przyznała w jednym z wywiadów, że w jej żyłach płynie także polska krew.

Mierząca 175 centymetrów wzrostu Gadot karierę w show-biznesie rozpoczynała od modelingu. W 2004 roku została Miss Izraela i reprezentowała swoja ojczyznę w rywalizacji o tytuł Miss Universe. Tuż po tym sukcesie Gadot została... powołana do wojska (w Izraelu obowiązek służby wojskowej obejmuje także kobiety). Dzięki wojskowemu przeszkoleniu mogła bez problemu wykonywać kaskaderskie ewolucje na planach swych przyszłych produkcji.

W 2007 roku aktorka wzięła udział w castingu do roli Camille Montes, dziewczyny Bonda w "Quantum of Solace". Przegrała co prawda z Olgą Kurylenko, ale spodobała się na tyle, że - niejako w zamian - trafiła do innej filmowej serii: "Szybcy i wściekli". Jako Gisele Harabo po raz pierwszy pojawiła się w obrazie "Szybko i wściekle" z 2009 roku. Oglądaliśmy ją także w trzech kolejnych odsłonach serii.

W 2015 roku Gadot wygrała najważniejszy casting w swoim dotychczasowym życiu, w efekcie czego wcieliła się w Wonder Woman w superprodukcji "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości". "Wonder Woman jest prawdopodobnie jedną z najsilniejszych bohaterek z całej serii komiksów DC. Gal jest nie tylko niesamowitą aktorką, ale także ma w sobie coś magicznego, co sprawia, że idealnie nadaje się do tej roli. Nie możemy się doczekać, aż publiczność zobaczy Gal w roli ich ulubionej postaci" - mówił przed premierą reżyser filmu Zack Snyder.

Jak poinformował "The Hollywood Reporter", w walce w rolę Wonder Woman Gadot pokonała Olgę Kurylenko i gwiazdę "G.I. Joe: Odwet" Elodie Yung, które także ubiegały się o rolę superheroiny.



W roli Wonder Woman Gadot zobaczyliśmy jeszcze w "Liga Sprawiedliwości" oraz - już jako główną protagonistkę produkcji - w "Wonder Woman".