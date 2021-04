Gal Gadot w romansie science fiction

Nowym projektem, w który zaangażuje się Gal Gadot, jest romans science fiction "Meet Me in Another Life. Będzie to ekranizacja debiutanckiej powieści Catriony Silvey, która 27 kwietnia zadebiutowała na amerykańskim rynku. Gadot zagra główną rolę, co więcej, będzie producentką. W tym przedsięwzięciu będzie miała wsparcie twórców "Wonder Woman".

Głównymi bohaterami "Meet Me in Another Life" są Thori i Santiego. Ledwo się poznają i odnajdują w sobie pokrewne dusze, a tragiczny wypadek przerywa ich związek. Wkrótce jednak znów się spotykają, tyle że w alternatywnej wersji swojego życia. Do takiego zwrotu akcji dochodzi kilkukrotnie. Raz jedno jest nauczycielem, a drugie cudownym uczniem, kiedy indziej poznają się w relacji lekarz - umierający pacjent. Bywa, że są dla siebie przyjaciółmi, kiedy indziej kochankami albo wrogami. W końcu postanawiają zgłębić tajemnicę swojego związku, zanim ich życie dobiegnie końca.



Jak informuje serwis The Hollywood Reporter, przy tym projekcie Gadot połączy siły z producentami, z którymi współpracowała przy "Wonder Woman" - Charlesem Rovenem i Richardem Sucklem. Aktorka zaangażuje się w produkcję za pośrednictwem firmy Pilot Wave, którą prowadzi ze swoim mężem Yaronem Varsano. Nazwiska reżysera i scenarzysta na razie nie są znane.

Na tym nie kończą się plany zawodowe miss Izraela, czeka ją bowiem rola Kleopatry w filmie reżyserowanym przez Patty Jenkins, z którą spotkała się już na planie "Wonder Woman". Przed nią także rola, i to główna, w filmie o Irenie Sendlerowej, odważnej Polce, która podczas okupacji niemieckiej uratowała setki żydowskich dzieci.

Teraz jednak na pierwszy plan wybijają się u niej sprawy rodzinne - 35-letnia gwiazda spodziewa się bowiem trzeciego dziecka. Do tej pory aktorka wraz z mężem Yaronem doczekała się dwóch córeczek. Maya Varsano ma 4 lata, Alma Varsano 9 lat.