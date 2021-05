​Gal Gadot: Joss Whedon groził, że zniszczy moją karierę

Twórca takich filmów jak "Avengers" czy "Dom w głębi lasu" od dłuższego czasu jest na cenzurowanym. Wszystko za sprawą oskarżeń o stosowanie przemocy psychicznej na planie tworzonych przez niego seriali, m.in. "Buffy: Postrach wampirów". Jossa Whedona oskarżyły o to m.in. Charisma Carpenter i Sarah Michelle Gellar. Teraz dołącza do nich Gal Gadot, która wyjawia, że Joss Whedon groził zniszczeniem jej kariery podczas pracy na planie filmu "Liga Sprawiedliwości".

Joss Whedon został zaangażowany przez studia Warner Bros. i DC Films do dokończenia "Ligi Sprawiedliwości" po tym, jak z pracy przy tym filmie z powodu śmierci córki zrezygnował Zack Snyder.

Pogłoski o tym, że podczas realizacji tzw. dokrętek Whedon zastraszał ekipę, pojawiały się już wcześniej. Teraz potwierdziła je Gal Gadot w wywiadzie dla izraelskiego portalu "Mako/N12".

"W pewnym sensie zagroził mi i powiedział, że jeśli zrobię coś nie po jego myśli, to zniszczy moją karierę" - wyznała aktorka, która w "Lidze Sprawiedliwości" wcielała się w postać Wonder Woman.



Wcześniej podobne zarzuty pod adresem Whedona wysuwał kolega Gadot z planu tego filmu Ray Fisher. Wcielający się w rolę Cyborga aktor poszedł jednak o kilka kroków dalej, bo wypowiedział medialną wojnę szefowi DC Films, Walterowi Hamadzie, który miał wiedzieć o zachowaniu Whedona i nic z tym nie robić.

Groźby Whedona w żaden sposób nie zaszkodziły karierze Gal Gadot, która jest obecnie jedną z najlepiej opłacanych aktorek na świecie. Wśród kilku projektów, nad którymi pracuje, są m.in. trzecia część "Wonder Woman" czy najdroższy film w historii Netfliksa "Red Notice", w którym wystąpiła u boku Dwayne’a Johnsona i Ryana Reynoldsa. Gadot zagra też rolę Hedy Lamarr w serialu poświęconym tej przedwojennej aktorce.

Niedawno Gal Gadot wystąpiła w czekającym wciąż na premierę filmie "Śmierć na Nilu". Zagrała w nim u boku Armiego Hammera, który jest oskarżany o brutalne praktyki seksualne, jakich rzekomo ma być miłośnikiem. We wspomnianym wywiadzie dla "Mako/N12" Gadot odniosła się również do jego sprawy.

"To bardzo skomplikowane. Jeśli robił to, o co się go oskarża, powinien zapłacić za swoje postępowanie i ponieść karę" - stwierdziła aktorka.