Gal Gadot jako żeńska wersja Jamesa Bonda i Ethana Hunta

Po występie w dwóch częściach komiksowej serii "Wonder Woman" Gal Gadot odwiesi na chwilę kostium superbohaterki, by wystąpić w roli głównej filmie "Heart of Stone". Ta szpiegowska produkcja określana jest mianem połączenia filmów o Jamesie Bondzie oraz serii "Mission: Impossible".

Jak podaje serwis "Deadline", Gadot zainkasuje za rolę w filmie "Heart of Stone" ośmiocyfrową kwotę. Tym samym trafi do grona najlepiej zarabiających aktorek. Oryginalną szpiegowską historię o agentce, która jest żeńskim odpowiednikiem Jamesa Bonda i Ethana Hunta wyprodukuje studio Skydance Media. Trwają właśnie rozmowy z Tomem Harperem, który miałby zająć się reżyserią tego filmu. Harper to twórca takich produkcji jak "Siła marzeń" i "The Areonauts".



Scenariusz "Heart of Stone" napisali Greg Rucka ("The Old Guard") oraz Allison Schroeder, która była nominowana do Oscara za scenariusz do filmu "Ukryte działania". Producenci filmu wciąż rozważają wszystkie możliwe opcje dotyczące jego premiery. Nie wiadomo, czy "Heart of Stone" trafi do kin, czy może od razu na streamingi.

Już pierwszego dnia świąt na HBO Max będzie miał premierę najnowszy film z udziałem Gal Gadot. To "Wonder Woman 1984", który w polskich kinach ma pojawić się 22 stycznia. Na premierę czeka też inna nowość z Gadot w jednej z ról. To "Śmierć na Nilu", druga część przygód detektywa Herkulesa Poirot.

Niedawno aktorka ukończyła zdjęcia do produkcji Netfliksa "Red Notice", w której wystąpiła u boku Dwayne'a Johnsona i Ryana Reynoldsa. Jednym z jej kolejnych projektów będzie nowa wersja głośnej "Kleopatry", którą ma wyreżyserować Patty Jenkins. Gadot pracowała już z nią na planie dwóch części "Wonder Woman".

Pomysł na ponowną ekranizację historii Kleopatry wyszedł ze strony Gal Gadot. Popularna aktorka do napisania scenariusza filmu wytypowała Laetę Kalogridis, autorkę scenariuszy do filmów "Wyspa tajemnic" czy "Terminator: Genisys".