Gal Gadot jako Kleopatra? Są kontrowersje. Co na to aktorka?

Najsłynniejszą Kleopatrą w historii kina była Elizabeth Taylor. Teraz o koronę najlepszej królowej Egiptu powalczy Gal Gadot, która wcieli się w tę postać w filmie wyreżyserowanym przez Patty Jenkins.

Gal Gadot na premierze filmu "Liga Sprawiedliwości" (2017) /Gregg DeGuire/WireImage /Getty Images

Będzie to trzeci film tej reżyserki, w którym główną rolę gra Gadot. Wcześniejszymi były dwie części "Wonder Woman". Decyzja o tym, by powierzyć Gadot rolę Kleopaty wzbudziła jednak kontrowersje. Teraz aktorka odniosła się do tej krytyki.



Podobnie jak w przypadku wyreżyserowanej przez Josepha L. Mankiewicza "Kleopatry" z 1963 roku, decyzja o obsadzie głównej roli wzbudziła protesty związane z wybielaniem postaci Kleopatry. Pochodząca z Izraela Gal Gadot broni swojego prawa do wcielenia się w postać egipskiej królowej.

"Po pierwsze, jeśli już chcecie trzymać się faktów, to Kleopatra była Macedonką. Szukaliśmy macedońskiej aktorki, która mogłaby się wcielić w postać Kleopatry. Nie znaleźliśmy takiej, a ja byłam bardzo zdeterminowana do tego, by zagrać Kleopatrę" - powiedziała Gadot w wywiadzie dla stacji BBC Arabic.

"Mam przyjaciół na całym świecie. Są muzułmanami, chrześcijanami, katolikami, ateistami, buddystami czy oczywiście Żydami. Ludzie to ludzie, a ja chciałabym uczcić dziedzictwo Kleopatry i uhonorować tę wspaniałą historyczną ikonę, którą tak bardzo uwielbiam" - dodała aktorka.



Aktorka nie widzi problemu w tym, by inni filmowcy, jeśli mają taką ochotę, nakręcili inne filmy o Kleopatrze. Szczególnie ci, którym nie pasuje fakt, że to ją wybrano do roli królowej Egiptu.



"Każdy może zrobić taki film. Każdy może wziąć się za taki projekt. Ja również jestem pełna pasji, jeśli chodzi o ten film i zamierzam zrobić go po swojemu" - stwierdziła Gadot.

Projekt filmu z Gal Gadot w roli Kleopatry nie jest jedynym filmem o egipskiej królowej, o którym mówiło się w ostatnim czasie. Nad podobną produkcją od lat pracuje studio Sony. W tym czasie przynajmniej kilku reżyserów przewinęło się przez ten projekt, którego końca nie widać. To między innymi James Cameron, Denis Villeneuve i David Fincher. Do roli Kleopatry przymierzano Angelinę Jolie.

Scenariusz filmu z Gal Gadot napisze Laeta Kalogridis, której nieobce są słynne postaci pochodzenia macedońskiego. To ona napisała scenariusz "Aleksandra" Olivera Stone'a.

