Gal Gadot: Jak nie zostać miss

Jej imię po hebrajsku oznacza "falę", nazwisko zaś to inaczej "brzeg morza". Mimo że jej rodzice urodzili się w Izraelu, przodkowie Gadot byli żydowskimi emigrantami z Europy - gwiazda przyznała w jednym z wywiadów, że w jej żyłach płynie także polska krew.

Mierząca 175 centymetrów wzrostu Gadot karierę w show-biznesie rozpoczynała od modelingu. W 2004 roku została Miss Izraela i reprezentowała swoją ojczyznę w rywalizacji o tytuł Miss Universe.



Aktorka zdradziła jakiś czas temu, że... celowo go przegrała. "Wiedziałam, że nie chcę być Miss Universe. To nie dla mnie. Dla 18-latki wyglądało to jak ogromna odpowiedzialność. Przegrałam sromotnie. Ale przegrałam triumfalnie". Jak wyznała, w celu przegrania konkursu Miss Universe zakładała złe kostiumy i udawała, że nie mówi po angielsku. Jej heroiczne wyczyny opłaciły się - Gadot nie została Miss Universe.



Tuż po tym powrocie została za to... powołana do wojska (w Izraelu obowiązek służby wojskowej obejmuje także kobiety). Dzięki wojskowemu przeszkoleniu mogła bez problemu wykonywać kaskaderskie ewolucje na planach swych przyszłych produkcji.

W 2007 roku aktorka wzięła udział w castingu do roli Camille Montes, dziewczyny Bonda w "Quantum of Solace". Przegrała co prawda z Olgą Kurylenko, ale spodobała się na tyle, że - niejako w zamian - trafiła do innej filmowej serii: "Szybcy i wściekli".

Jako Gisele Harabo po raz pierwszy pojawiła się w obrazie "Szybko i wściekle" z 2009 roku. Oglądaliśmy ją także w trzech kolejnych odsłonach serii, ale - ze względu na inne zobowiązania - zabrakło jej już w "Szybkich i wściekłych 8".