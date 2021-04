​Gal Gadot: Grając Wonder Woman, inspirowała się księżną Dianą

Rola charyzmatycznej superbohaterki Wonder Woman zagwarantowała Gal Gadot międzynarodową popularność i duże uznanie widzów. Okazuje się, że wcielając się w kultową postać z komiksów DC Comics, izraelska aktorka starała się oddać cechy charakteru "królowej ludzkich serc". "Pamiętam, jak oglądałam film dokumentalny o księżnej Dianie i w pewnym momencie padły słowa, że była pełna współczucia i zawsze troszczyła się o innych. Wtedy doznałam olśnienia" - wyznała gwiazda.

Gal Gadot /Rich Fury/KCA2021 /Getty Images

Wonder Woman to bezsprzecznie najważniejsza rola w karierze Gal Gadot. Występ w wyreżyserowanym przez Patty Jenkins filmie opowiadającym o charyzmatycznej księżniczce Amazonek, która stara się ocalić świat przed zagładą, zagwarantował jej uznanie widzów i krytyków, z miejsca katapultując ją do hollywoodzkiej pierwszej ligi.



Okazuje się, że portretując niepokonaną wojowniczkę Dianę, izraelska gwiazda inspirowała się jej słynną imienniczką z realnego świata. Jak ujawniła w rozmowie z "Vanity Fair", chciała oddać cechy charakteru księżnej Diany, która słynęła z dużej empatii i angażowania się w liczne charytatywne projekty.



"Pamiętam, jak oglądałam film dokumentalny o księżnej Dianie i w pewnym momencie padły słowa, że była pełna współczucia i zawsze troszczyła się o innych. Wtedy doznałam olśnienia. Pomyślałam sobie: 'Taka właśnie powinna być nasza Wonder Woman!'" - wyjaśniła Gadot.

"Bardzo zależało mi na tym, by widzowie mogli się z nią utożsamić, by pokazać nie tylko jej siłę, ale także słabości i wielkie serce. Bo nie sposób utożsamić się z boginią, która jest niewiarygodnie silna, godna podziwu i pozbawiona jakichkolwiek wad czy niedoskonałości. Chodziło o ukazanie jej człowieczeństwa" - dodała.

Diana Spencer nie bez przyczyny nazywana była "królową ludzkich serc". Po ślubie z brytyjskim następcą tronu natychmiast zaangażowała się w działalność filantropijną - regularnie odwiedzała szpitale i hospicja, była wolontariuszką Czerwonego Krzyża, aktywnie wspierała walkę o wprowadzenie zakazu używania min przeciwpiechotnych.



W 1987 roku odwiedzając Harlem Hospital Centre, zatrzymała się, by przytulić chore siedmioletnie dziecko, co zostało uwiecznione na zdjęciu. Moment ów przeszedł do historii - jako jedna z pierwszych wpływowych osób została wtedy sfotografowana z człowiekiem zarażonym wirusem HIV. W 1995 roku otrzymała z rąk Henry'ego Kissingera, laureata Pokojowej Nagrody Nobla, nagrodę za działalność charytatywną.