"Furioza": Hollywoodzkie metamorfozy polskich gwiazd

Widzowie 22. Przeglądu Filmowego "Kino na Granicy" w Cieszynie jako jedni z pierwszych w Polsce zobaczą opartą na faktach historię rozgrywającą się w środowisku kibiców. Gośćmi przedpremierowego pokazu specjalnego będą: reżyser Cyprian Olencki oraz aktorzy: Mateusz Banasiuk, Mateusz Damięcki, Weronika Książkiewicz, Wojciech Zieliński, Łukasz Simlat, Janusz Chabior i Sebastian Stankiewicz.

Mateusz Damięcki jako Golden w filmie "Furioza" /materiały prasowe

Scenariusz "Furiozy", autorstwa Cypriana T. Olenckiego i Tomasza Klimali, powstawał kilka lat. Był inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Film pokazuje świat, o którym większość ludzi nie ma pojęcia. Środowisko kibiców - ultrasów, chuliganów i kobiet, które są z nimi w związkach. Pokazana historia oparta jest na relacjach prawdziwych gangsterów, dziennikarzy i agentów Centralnego Biura Śledczego Policji.

Czym jest dla bohaterów honor? Co się dzieje z tymi, którzy łamią zasady? Ile warta jest lojalność? Jak daleko można się posunąć dla czystej adrenaliny? Za co kochają ich dziewczyny? Czego w takiej grupie szuka jeden z głównych bohaterów filmu, będący na co dzień lekarzem? Jak potoczy się historia Dzikiej, która choć zna zasady, spróbuje rozbić układ, w którym się wychowała? Jaką cenę za bycie w Furiozie zapłaci Golden?

O filmie głośno jest nie tylko z powodu pokazanej w nim prawdziwej historii, rozgrywającej się na styku sportu i świata przestępczego. Także dlatego, że grający główne role aktorzy przeszli znaczące, niemal "hollywoodzkie" przemiany fizyczne, by lepiej wcielić się w swoje postacie. Mateusza Damięckiego w roli Goldena trudno rozpoznać. Ogolona głowa, tatuaże - w takiej charakteryzacji nie występował nigdy wcześniej. Weronika Książkiewicz do roli Dzikiej skróciła włosy, trenowała pod okiem specjalistów. Mateusz Banasiuk wygląda jak macho, wbrew swojego wcześniejszemu wizerunkowi.

Specjalny, przedpremierowy pokaz filmu odbędzie się w maju na 22. cieszyńskim Przeglądzie Filmowym "Kino na Granicy". "Furioza" wejdzie do polskich kin 31 lipca.

Reżyserem filmu jest Cyprian T. Olencki. Występują: Mateusz Banasiuk, Mateusz Damięcki, Weronika Książkiewicz, Wojciech Zieliński, Szymon Bobrowski, Łukasz Simlat i Janusz Chabior, a w komediowym wątku Sebastian Stankiewicz.