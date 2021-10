"Furioza": Dzikie oblicze Weroniki Książkiewicz

Weronika Książkiewicz do roli Dzikiej w "Furiozie" przeszła kompletną metamorfozę. Przez wiele miesięcy regularnie trenowała siłowo, do tego opanowała podstawy sztuk walki i zapoznała się z podstawowymi zagadnieniami choreografii ruchu. Dlatego, by porządnie wejść w swoją postać, jeszcze przed zdjęciami zaczęła inaczej mówić i się poruszać.



W końcu obcięła włosy na krótko i wydobyła z siebie mnóstwo mocy i stanowczości - wszystko po to, by zniknęła delikatna blondynka z "Planety Singli", a pojawiła się zdecydowana strażniczka prawa.



Weronika Książkiewicz: Wyjątkowa metamorfoza

Jak podkreśla aktorka, mało która rola wymagała od niej tyle zaangażowania. "Przeszłam długą drogę, by stworzyć Dziką. (...) Rzadko kiedy tyle czasu poświęca się na przygotowania, próby z aktorami i reżyserem, pracę nad dialogami" - wyjaśnia.



"Furioza" to bezkompromisowa historia policjantki, która spróbuje rozbić układ, w którym się wychowała. To opowieść o miłości niemożliwej, o ludziach, którzy muszą stanąć po dwóch stronach barykady i tragicznym wyborze pomiędzy uczuciem, a przestępczym życiem zgodnym z określonymi zasadami. Film, który zadaje pytanie, czy człowiek ma prawo do zemsty, kiedy wymiar sprawiedliwości jest bezsilny.

Może właśnie dlatego, że był to tak inny od wcześniejszych projekt, tak charakterystyczny i angażujący, dziś aktorka tęskni za odgrywaniem tej postaci? W końcu dzięki "Furiozie" mogła samą siebie poznać z innej strony - miała też okazję, by zerwać ze swoim dotychczasowym wizerunkiem i w znaczący sposób rozwinąć się aktorsko. Z powodzeniem przemieniła się w ostrą policjantkę rozpracowującą dużą grupę przestępczą, na czele której stoi wpływowy Golden (Mateusz Damięcki).

"Furioza": Plakaty 1 / 5 Mateusz Damięcki jako "Golden" Źródło: materiały prasowe udostępnij

Dzika zawsze jest na wojnie. W czysto męskim świecie bohaterka nie ogląda się za siebie, działa na własnych zasadach i rozgrywa własną grę - z przeszłością i uczuciami. Nie traci przy tym mocy ani kręgosłupa moralnego. "Momentami jest dużo silniejsza niż przypakowani mężczyźni na ekranie" - podkreśla aktorka.

O tym, jak poradziła sobie w roli Dzikiej, widzowie będą mogli przekonać się już 22 października - oraz w najbliższy weekend, 15-17 października, na specjalnych pokazach przedpremierowych w całej Polsce.